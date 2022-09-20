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Эстония отказалась впустить 10 россиян после запрета на въезд по шенгену

Postimees: Эстония отказалась впустить 10 россиян в первый день запрета на въезд в страну

Фото: Janis Laizans / Reuters

Эстония отказалась пропустить на свою территорию десять россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Об этом изданию Postimees сообщила начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп.

Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу

Яаника Карпначальник смены пограничного пункта Нарвы

По словам Карп, несмотря на новые ограничения желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — в частности, среди россиян, имеющих есть постоянный вид на жительство в Эстонии.

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Карп отметила, что до введения ограничений через три пограничных пункта пропуска в Эстонии за сутки проходили в примерно 300 российских граждан с визами, выданными в других странах шенгенской зоны.

В то же время, в Латвии в первые часы действия запрета на въезд граждан России погранслужба Литвы не пропустила 11 россиян с действующими шенгенскими визами.

Запретили въезд

19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет вступил в силу в 00:00 того же дня.

Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы

Кая Калласпремьер-министра Эстонии

Ограничения затронут всех путешественников, чьей целью пребывания в этих странах является туризм, бизнес, спорт или культура. Однако для других категорий граждан предусмотрены исключения из запрета.

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Так, по-прежнему смогут пересекать государственную границу россияне, посещающие родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.

Также ограничения не действуют в отношении дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, в виде исключения в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Эксперты предположили, что подобные меры грозят Польше, Эстонии, Литве и Латвии сокращением доходов. По оценке профессора СПбГЭУ Николая Межевича, к весне 2023 года, возможно, потери для экономик стран Прибалтики составят примерно три-пять процентов ВВП.

Грань «рентабельность» туристическим объектам стран удавалось пересечь при условии объединения финских, шведских и российских туристов. Иных гостей там очень мало

Николай Межевичпрофессор СПбГЭУ
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Финляндия не определилась

Власти Финляндии приняли решение не закрывать границы для россиян, несмотря на ограничения, введенные странами Прибалтики.

В министерстве иностранных дел страны пояснили, что такое решение принято из-за конституционного закона, запрещающего дискриминацию по национальному признаку.

Закон должен строго соблюдаться <...>. Запрет без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства, которые указаны в Конституции. Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным

Министерство иностранных дел Финляндии

На данный момент Финляндия лишь значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. С 1 сентября заявления российских граждан на оформление визы принимаются один раз в неделю и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Таким образом, для соотечественников по всей стране будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

В свою очередь, канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти, ранее рекомендовавший финскому кабмину не вводить запрет на въезд россиян, все же призвал создать в стране соответствующее законодательство.

Финляндии было бы целесообразно изучить национальное законодательство о санкциях, которое также может быть использовано в качестве основы для ограничения виз и въезда

Туомас Пеюстиканцлер юстиции Финляндии

Он уточнил, что такая мера потребует координации с законодательством Евросоюза. В частности, будет необходимо решить вопрос о том, как поступать на границе с теми, у кого есть шенгенские визы, выданные третьими странами.

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Европейские ограничения

Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Оно действовало с 2007 года. По данным ЕС, на 1 сентября шенгенские визы были примерно у миллиона россиян.

Мы договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией

Жозеп Боррельглава внешнеполитической службы ЕС

Теперь визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявлений на визы увеличится.

Помимо этого, девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — вовсе перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.

Еврокомиссия также рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

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Марина Совина
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