Эстония отказалась впустить 10 россиян после запрета на въезд по шенгену
Эстония отказалась пропустить на свою территорию десять россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам. Об этом изданию Postimees сообщила начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп.
Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу
По словам Карп, несмотря на новые ограничения желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — в частности, среди россиян, имеющих есть постоянный вид на жительство в Эстонии.
Карп отметила, что до введения ограничений через три пограничных пункта пропуска в Эстонии за сутки проходили в примерно 300 российских граждан с визами, выданными в других странах шенгенской зоны.
В то же время, в Латвии в первые часы действия запрета на въезд граждан России погранслужба Литвы не пропустила 11 россиян с действующими шенгенскими визами.
Запретили въезд
19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет вступил в силу в 00:00 того же дня.
Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы
Ограничения затронут всех путешественников, чьей целью пребывания в этих странах является туризм, бизнес, спорт или культура. Однако для других категорий граждан предусмотрены исключения из запрета.
Так, по-прежнему смогут пересекать государственную границу россияне, посещающие родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.
Также ограничения не действуют в отношении дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, в виде исключения в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
Эксперты предположили, что подобные меры грозят Польше, Эстонии, Литве и Латвии сокращением доходов. По оценке профессора СПбГЭУ Николая Межевича, к весне 2023 года, возможно, потери для экономик стран Прибалтики составят примерно три-пять процентов ВВП.
Грань «рентабельность» туристическим объектам стран удавалось пересечь при условии объединения финских, шведских и российских туристов. Иных гостей там очень мало
Финляндия не определилась
Власти Финляндии приняли решение не закрывать границы для россиян, несмотря на ограничения, введенные странами Прибалтики.
В министерстве иностранных дел страны пояснили, что такое решение принято из-за конституционного закона, запрещающего дискриминацию по национальному признаку.
Закон должен строго соблюдаться <...>. Запрет без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства, которые указаны в Конституции. Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным
На данный момент Финляндия лишь значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам. С 1 сентября заявления российских граждан на оформление визы принимаются один раз в неделю и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Таким образом, для соотечественников по всей стране будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно.
В свою очередь, канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти, ранее рекомендовавший финскому кабмину не вводить запрет на въезд россиян, все же призвал создать в стране соответствующее законодательство.
Финляндии было бы целесообразно изучить национальное законодательство о санкциях, которое также может быть использовано в качестве основы для ограничения виз и въезда
Он уточнил, что такая мера потребует координации с законодательством Евросоюза. В частности, будет необходимо решить вопрос о том, как поступать на границе с теми, у кого есть шенгенские визы, выданные третьими странами.
Европейские ограничения
Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Оно действовало с 2007 года. По данным ЕС, на 1 сентября шенгенские визы были примерно у миллиона россиян.
Мы договорились о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией
Теперь визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявлений на визы увеличится.
Помимо этого, девять стран Евросоюза — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды — вовсе перестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз.
Еврокомиссия также рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.