В России оценили идею о вступлении Украины в НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко заявил об опасности вступления Украины в НАТО в текущей ситуации

Заместитель министра иностранных дел России, бывший постоянный представитель Российской Федерации при НАТО Александр Грушко в беседе с РИА Новости оценил идею о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса.

Он указал, что в настоящее время подобный шаг является иррациональным, думать об этом в текущей ситуации может «только безумец».

Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально Александр Грушко замглавы МИД России

Дипломат обратил внимание, что Москва еще до Бухарестского саммита в 2008 году, когда было принято решение о возможности вступления Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса, предупреждала об опасности подобного шага.

11 ноября стало известно, что ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Как отмечала газета Politico, глава Пентагона Ллойд Остин признал стремление Киева присоединиться к Североатлантическому блоку, но заявил, что не видит никаких решений этого вопроса в краткосрочной перспективе.

О том, что Украина намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО, президент страны Владимир Зеленский сообщил в конце сентября. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев де-факто уже прошел свой путь в альянс и является его частью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров, и подчеркнул, что сейчас альянс сосредоточен на предоставлении поддержки Украине в конфликте с Россией.

НАТО обеспечивает свою безопасность за счет других стран

Грушко заявил, что НАТО забывает о принципе, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Он напомнил, что Москва взяла на себя обязательства не предпринимать подобных шагов.

По словам замглавы МИД, если одна сторона просить не делать тех или иных вещей, следует прислушаться, сесть за стол переговоров и искать консенсус, как обеспечить безопасность НАТО, России и Украины.

Этого сделано не было под предлогом того, что, мол, сама Украина захотела, а НАТО только откликнулась на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности Александр Грушко замглавы МИД России

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что экс-президент США Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО. Эксперт напомнил, что бывший лидер США Джордж Буш-старший договорился с президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что НАТО не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в состав блока.

Расширение НАТО не способствует укреплению безопасности блока

Александр Грушко указал, что расширение НАТО не способствует укреплению безопасности самого альянса, поскольку создается линия соприкосновения с Россией.

Кстати, принятие Финляндии и Швеции ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 километров с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу Александр Грушко замглавы МИД России

Ранее Bloomberg сообщал, что Швеция и Финляндия допустили размещение ядерного оружия у границ с Россией, если они станут членами НАТО. Однако позже президент Финляндии Саули Ниинисте заявил об отказе Хельсинки размещать ядерное оружие альянса.

Шведская газета Proletären предупредила об опасности вступления в НАТО. Как отмечает издания, после вступления в альянс на территории страны появятся ядерное оружие и американские военные базы, несмотря на то что Стокгольм неоднократно выступал против этого.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на вхождение в состав альянса. Такое решение было принято на фоне спецоперации России на Украине. 29 июня лидеры стран блока на саммите в Брюсселе официально пригласили государства присоединиться к альянсу.

На данный момент заявки на вступление в НАТО не ратифицировали только две страны из 30 — Венгрия и Турция.

В начале ноября президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что сроки принятия Швеции и Финляндии зависят от того, на сколько быстро обе страны выполнят выдвинутые Анкарой условия.

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