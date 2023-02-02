Россия уличила США в обходе запретов по работе посольства в Москве

Посол России Антонов: в американском посольстве в Москве работают более 130 неграждан США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала уличил США в обходе запретов по работе американской дипмиссии в Москве.

По словам дипломата, в посольстве Соединенных Штатов трудятся более 130 работников, не являющихся гражданами США.

Сегодня, кстати говоря, очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их. Только по официальным данным сегодня в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США Анатолий Антонов Посол России в Вашингтоне

Как заявил Антонов, это одна из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров». Антонов пояснил, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, плотниках, то есть персонале, необходимом для поддержания в нормальном состоянии помещений российских дипмиссий.

Сокращение дипприсутствия

В декабре прошлого года Анатолий Антонов заявил, что американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США. Так он прокомментировал предписание американских властей о том, что еще 30 российских дипломатов должны покинуть страну в начале января. Они вынуждены уехать из США из-за визовых ограничений со стороны Госдепа.

Однако на этом курс на сокращение дипломатического присутствия не прекратился. Так, по словам Антонова, к 1 июля 2023 года США покинут еще несколько десятков работников российского посольства.

По мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, перспективы улучшения отношений между РФ и США непредсказуемы. При этом, подчеркнул он, проблемы «начались не вчера».

Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений все совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией, и с Трампом, и с Обамой Сергей Рябков Замглавы МИД России

Рябков не стал давать оптимистический прогнозов относительно нормализации отношений, однако подчеркнул, что в текущей ситуации Москва готова к негативным сценариям.

Новый посол США

В том же интервью Первому каналу Анатолий Антонов поделился ожиданиями от приезда нового американского посланника Линн Трейси в Москву.

По его словам, Россия надеется, что после прибытия в Москву нового американского посла страны смогут продолжить диалог о том, как создать нормальные условия для работы дипломатов. В ходе встречи перед отъездом Трейси ей рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются российские дипломатические представители в США.

Мы рассчитываем, что американка быстро освоится на новом месте и мы сможем продолжить разговор о создании нормальных условий работы для наших дипломатов Анатолий Антонов Посол России в Вашингтоне

В понедельник, 30 января, замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с новым послом США в Москве Линн Трейси, она передала ему копии верительных грамот.

Трейси прибыла в Москву 26 января. По ее словам, на новой должности она уделит особое внимание поддержанию диалога Москвы и Вашингтона, а также направит усилия для укрепления связи между российским и американским народом.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Линн Трейси будет работать с властями РФ над возможностью возобновления выдачи виз в Москве. Он уточнил, что Трейси будет работать над увеличением численности персонала посольства Соединенных Штатов, добиваясь того, чтобы дипмиссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз.

Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. До этого она уже работала заместителем американского посла в Москве, когда эту должность занимал Джон Теффт.

