Против протестующих в Грузии применили слезоточивый газ

Спецназ Грузии применил слезоточивый газ и водометы против протестующих в Тбилиси

Грузинский спецназ применяет водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столкновения между спецназом и демонстрантами начались недалеко от здания парламента, расположенного на проспекте имени Шота Руставели. Вечером 8 марта участники акции протеста прошли по центральному проспекту имени Шота Руставели к зданию парламента. Они потребовали от властей отозвать закон об иностранных агентах и освободить всех задержанных на предыдущей ночной акции.

По некоторым данным, участие в демонстрациях приняли от 30 до 50 тысяч человек. Также протестующие строили баррикады, используя мусорные баки и скамейки. В ходе протеста демонстранты начали бросать в спецназ различные предметы, также они перевернули и подожгли машину спецслужб. В ответ полиция стала применять водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингующих. Происходят массовые задержания.

Закон об иноагентах в Грузии

Серия массовых протестов последовала после того, как законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении во вторник, 7 марта. В соответствии с документом, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, финансирование которых более чем на 20 процентов происходит из-за рубежа.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, никому не нужен.

Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван Саломе Зурабишвили президент Грузии

В феврале члены движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но входят в парламентское большинство — прим «Ленты.ру») внесли в парламент два законопроекта об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

В США и Европе раскритиковали инициативу

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Он отметил, что данный документ идет вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.

Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан заявила, что Вашингтон выступает против закона об иноагентах в Грузии, даже если он «слово в слова переведен с американского закона».

В Госдепе США предупредили власти Грузии о последствиях принятия закона об иноагентах. Пресс-секретарь ведомства выразил мнение, что прохождение «вдохновленного Кремлем» законопроекта «несовместимо с ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития».

Стремление принять эти законы, как мы считаем, навредит отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами, ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии Нед Прайс пресс-секретарь Госдепа США

Прайс призвал правительство Грузии уважать свободу мирного собрания и мирных протестов, а депутат Европарламента Зигфрид Мурешан предупредил о последствиях подавления протестов.

Протестующих поддержал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. «Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен, что так и будет», — заявил украинский лидер.

В России также прокомментировали происходящее. Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что за беспорядками в Грузии стоят США. Он пояснил, что Вашингтон намерен организовать в стране новую «цветную революцию».