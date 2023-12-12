Цена хулиганства подростков: две семьи могут выдворить из России после того, как их дети забросали снегом Вечный огонь

МВД: две семьи могут выдворить из РФ после того, как дети потушили Вечный огонь

Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства после того, как их дети потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители обратили внимание на иностранцев после хулиганства подростков. Выяснилось, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушениями.

В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Об проишествии в Санкт-Петербурге стало известно 11 декабря. Полиция задержала двух подростков из Узбекистана по подозрению в том, что они потушили Вечный огонь. Накануне вечером школьники играли в снежки вблизи мемориала на проспекте Ленина в Красном Селе. Они якобы и забросали снегом пламя. Несовершеннолетних опросили и передали родителям.

Школьники потушили Вечный огонь в Саратове

Инцидент в Санкт-Петербурге стал не первым. В нескольких российских регионах школьники также пытались забросать снегом Вечный огонь. Один из таких случаев произошел в Саратове.

В сети появились кадры, как подростки сидят у мемориала на Театральной площади, их поведение не соответствует общепринятым нормам поведения. Прокурор региона Сергей Филипенко поручил провести проверку этой информации и возбудить уголовное дело при наличии оснований.

Прокуратура установила, что события произошли на месте братской могилы на Театральной площади Саратова, у памятника «Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших». По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

В марте в Саратове возле того же самого мемориала произошел еще один инцидент. Девушка плюнула в Вечный огонь, в состоянии алкогольного опьянения она совершила противоправные действия у памятника «Борцам социалистической революции 1917 года» в саду имени Радищева, записала их на видео и выложила в социальные сети. За это фигурантку на пять суток поместили под арест по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы по факту осквернения места захоронения братской могилы.

Где еще подростки попытались затушить Вечный огонь?

23 ноября подростки затушили Вечный огонь в Норильске. В администрации города сообщили, что видеозапись с камер наблюдения передали полицейским.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, ими оказались школьники 10 и 11 лет. Случившееся может быть квалифицировано как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

6 декабря трое мальчиков забросали снегом Вечный огонь в Калининграде, после чего разбежались. Пламя вновь зажгли прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной службы.

В сентябре две школьницы 11 и 12 лет использовали Вечный огонь для жарки каких-то предметов в Чебаркуле Челябинской области. Их нашли правоохранители и провели с несовершеннолетними разъяснительную беседу.

Неподобающе ведут себя возле мемориалов не только подростки, но и взрослые люди. За последние полгода полицейские зафиксировали несколько подобных случаев.

18 ноября в Москве задержали мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь. Злоумышленник вылил на Вечный огонь жидкость из пластиковой бутылки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а самого фигуранта взяли под стражу.

В августе двое россиян были задержаны из-за осквернения Вечного огня в городском парке Нефтекумска. Мужчины справили нужду на постаменте и сняли это на видео.

Социолог объяснил причину подобных поступков подростков

Социолог Николай Прудник в беседе с «Нижегородской правдой» объяснил, почему школьники так ведут себя возле мемориалов. Он отметил, что современные дети все дальне от событий Великой Отечественной войны, они не застали фронтовиков, поэтому хулиганство подобного плана не ощущается кощунственным.

Кроме того, этой возрастной группе свойственно пренебрежительное отношение к традиционным общественным нормам и ценностям, проявляется стремление к бунту, уточнил эксперт. Он выразил уверенность, что в основе таких поступков лежит не желание оскорбить кого-то, а элементарное невежество.

Надо понимать, что у самих подростков нет никакого желания оскорблять чью-либо память. Свои хулиганские действие ребята просто не связывают ни с каким ритуалом. У подростков, в данном случае, этой цели вообще нет социолог Александр Прудник социолог

Специалист добавил, что широкий общественный резонанс, возникающий после каждого подобного дела, свидетельствует о том, что многие россияне ценят память о войне и остро реагируют на осквернение мемориалов.

