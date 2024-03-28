Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

Ганчев: ВСУ сосредоточили западную технику и оружие под Харьковом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили большое количество западной техники под Харьковом. О передислокации войск украинской стороны доложил глава Харьковской области Виталий Ганчев.

Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов Виталий Ганчев глава Харьковской области

При этом глава региона обратил внимание, что российская разведка устанавливает все подобные места хранения и скопления техники и после уничтожает их.

Помимо этого, подчеркнул Ганчев, украинская армия активно возводит фортификационные сооружения в Харьковской области. По его словам, накопление украинской техники и боеприпасов связано с подготовкой Киева к возможному наступлению российских войск.

Враг понимает, что рано или поздно начнется освобождение региона, и всячески готовится Виталий Ганчев глава Харьковской области

Тем временем глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью Politico рассказал, что начало работ по возведению и восстановлению оборонительных укреплений датируется 1 марта. Он не уточнил планируемый срок окончания работ, но отметил, что укрепления будут состоять из заграждений, останавливающих бронетехнику.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина занялась строительством линии обороны

В 2023 году президент Украины объявил о начале масштабного строительства укреплений по всей линии боевого соприкосновения, а также на границе с Белоруссией и Россией. В марте 2024 года стало известно, что оборонительные сооружения и военные посты стали устанавливать в Киеве и области. Оборону усиливают по всему периметру. Местные жители рассказали о появлении новых и об обновлении старых окопов в украинской столице. Также военные установили посты в районе Вышгорода в Киевской области по направлению к Белоруссии.

Британская газета Financial Times рассказала, что Украина задумала создать линию обороны наподобие российской, о которую разбилось контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Так, один из украинских военнослужащих признался в беседе с изданием, что Киев убедился в необходимости создания подобного оборонительного рубежа лишь в прошлом году после неудачной попытки прорвать укрепленную оборону российских войск.

Тем временем украинские чиновники усомнились, своевременно ли сейчас возводить линии обороны. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что соответствующее строительство началось слишком поздно. «Наконец-то они начали их строить. Но это поздно. Они действительно начали в прошлом месяце», — признала она.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При этом на фоне активного укомплектования новых укреплений на Украине столкнулись с ощутимой трудностью — нехваткой мин и мобилизованных.

Харьков подвергся массированным ударам

В ночь на 22 марта армия России нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Только в Харькове произошло 15 взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что удары пришлись на энергетические объекты.

В частности, российские военные поразили Харьковский завод транспортного машиностроения. В Харькове оказались повреждены все подстанции, а также ТЭЦ, в результате чего в городе была ограничена подача электроэнергии. Экономист, руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что обесточенный Харьков рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за прекращения множества процессов, в том числе производственных.

Ситуация, сложившаяся в Харькове, в том числе обеспокоила и Запад. По словам европейских чиновников, в одну из атак по Харькову российские войска нанесли удары 20 ракетами по ключевым объектам городской инфраструктуры города. Таким образом, эта атака стала одной из сильнейших с начала специальной военной операции.