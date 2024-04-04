Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:25, 4 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

ФСБ России задержала троих пособников террористов из «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) успешно провели силовую операцию по поимке трех пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Силовики действовали сразу в трех городах России.

Согласно данным Центра общественных связей ФСБ, задержания проходили в Москве, Екатеринбурге и Омске. Подозреваемые являются выходцами из Центрально-Азиатского региона, один имеет российское гражданства, два других — иностранное. Задержанных подозревают в причастности к теракту, совершенному 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла».

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержание подозреваемых было снято на видео. На кадрах оперативной съемки силовики поочередно спросили у мужчин, знают ли они, за что задержаны. «За теракт в "Крокусе"», — ответили предполагаемые пособник террористов.

Задержанные переводили деньги на покупку оружия для террористов

Как установили сотрудники ФСБ, двое подозреваемых переводили средства на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые террористы впоследствии использовали во время нападения на людей в «Крокусе». Третий задержанный, по данным силовиков, вербовал пособников, а также финансировал исполнителей теракта.

Суд Махачкалы арестовал всех трех подозреваемых в терроризме до 1 июня. Согласно материалам дела, двое граждан Таджикистана и их соотечественник, получивший гражданство России, вступили в состав структурного подразделения террористической организации. При этом одного из мужчин, задержанного в Омске, доставят в Москву для вынесения меры пресечения.

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Ранее в Дагестане заключили под стражу граждан Таджикистана, финансировавших исполнителей теракта в «Крокусе»

Накануне, 3 апреля, в Махачкале на два месяца арестовали граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Иностранцев подозревают по статьям об организации деятельности террористической организации и незаконном приобретении, сбыте или хранении крупнокалиберного огнестрельного оружия, они пробудут под арестом до 1 июня. Следователи считают, что граждане Таджикистана вступили в состав структурного подразделения международной террористической организации.

По данным ФСБ, боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе». В состав группировки входили четыре человека. Они также собирались устроить теракт в Каспийске и выехать за пределы России.

Материалы по теме:
Выявлена возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе». Почему огонь почти моментально охватил здание?
Выявлена возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе». Почему огонь почти моментально охватил здание?
Сегодня
Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?
Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?
Сегодня
Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?
Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?
1 апреля 2024

Режим КТО, в ходе которой были задержаны трое иностранцев, объявили в Дагестане. Двое боевиков являются выходцами из Средней Азии, один — из Дагестана. Подозреваемые проживали на съемных квартирах, работали на стройках и занимались операциями с криптовалютой.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

      Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

      Радужный флаг нашли на могиле еще одного участника СВО

      Правительство Грузии запретило президенту летать в Прибалтику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше