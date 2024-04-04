ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

ФСБ России задержала троих пособников террористов из «Крокуса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) успешно провели силовую операцию по поимке трех пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Силовики действовали сразу в трех городах России.

Согласно данным Центра общественных связей ФСБ, задержания проходили в Москве, Екатеринбурге и Омске. Подозреваемые являются выходцами из Центрально-Азиатского региона, один имеет российское гражданства, два других — иностранное. Задержанных подозревают в причастности к теракту, совершенному 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла».

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Задержание подозреваемых было снято на видео. На кадрах оперативной съемки силовики поочередно спросили у мужчин, знают ли они, за что задержаны. «За теракт в "Крокусе"», — ответили предполагаемые пособник террористов.

Задержанные переводили деньги на покупку оружия для террористов

Как установили сотрудники ФСБ, двое подозреваемых переводили средства на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые террористы впоследствии использовали во время нападения на людей в «Крокусе». Третий задержанный, по данным силовиков, вербовал пособников, а также финансировал исполнителей теракта.

Суд Махачкалы арестовал всех трех подозреваемых в терроризме до 1 июня. Согласно материалам дела, двое граждан Таджикистана и их соотечественник, получивший гражданство России, вступили в состав структурного подразделения террористической организации. При этом одного из мужчин, задержанного в Омске, доставят в Москву для вынесения меры пресечения.

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Ранее в Дагестане заключили под стражу граждан Таджикистана, финансировавших исполнителей теракта в «Крокусе»

Накануне, 3 апреля, в Махачкале на два месяца арестовали граждан Таджикистана, задержанных в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане. Иностранцев подозревают по статьям об организации деятельности террористической организации и незаконном приобретении, сбыте или хранении крупнокалиберного огнестрельного оружия, они пробудут под арестом до 1 июня. Следователи считают, что граждане Таджикистана вступили в состав структурного подразделения международной террористической организации.

По данным ФСБ, боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокусе». В состав группировки входили четыре человека. Они также собирались устроить теракт в Каспийске и выехать за пределы России.

Режим КТО, в ходе которой были задержаны трое иностранцев, объявили в Дагестане. Двое боевиков являются выходцами из Средней Азии, один — из Дагестана. Подозреваемые проживали на съемных квартирах, работали на стройках и занимались операциями с криптовалютой.