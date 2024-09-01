«Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что дальше труднее

Глава МИД России Сергей Лавров интервью для документального фильма RT «Мосты на Восток» высказался о переговорах с Киевом, атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском и роли Запада в провоцировании конфликта. Он подчеркнул, что Россия долгое время была готова к диалогу по Украине, однако Киев раз за разом доказывал свою полную недоговороспособность, а сейчас речь о дипломатическом урегулировании не идет.

Мы свою территорию ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем Сергей Лавров глава МИД России

Он отметил, что Москва была готова на переговоры в 2014 году, когда в Киеве прошел Майдан и начались события в Донбассе. Министр напомнил о минских соглашениях, которые не были выполнены, а также о стамбульских соглашениях, от подписания которых отказался Украина.

По мнению министра иностранных дел, президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести конфликт с Россией в большую войну с участием НАТО.

Лавров назвал условия урегулирования

Глава МИД отметил, что про Курскую область «даже говорить не о чем», равно как и о вступлении Украины в НАТО. Он напомнил, что 14 июня президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова урегулировать ситуацию на основе реалий на земле, с учетом того, что в Конституцию внесены помимо Крыма еще четыре новых субъекта: Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может. Это не то что «красная линия», это невозможно. Те, кто пытается нам предъявлять «развязки»: мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо — фантазеры и провокаторы. Наша позиция ясна Сергей Лавров глава МИД России

14 июня президент России Владимир Путин во время выступления в МИД предложил свой вариант мирного завершения украинского конфликта. Согласно его условиям, соседняя страна должна стать внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Западные страны должны снять с России санкции и закрепить это в международных документах.

Помимо этого, Путин огласил условие об официальном признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма как части России. Украина должна вывести свои войска с этих территорий, после чего немедленно боевые действия будут остановлены. По словам Путина, речь идет не о временной заморозке, а об окончательном завершении конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения политика ультимативными и добавил, что они не отличаются от предыдущих.

В настоящее время речь о переговорах не идет

Лавров подчеркнул, что сейчас речь о переговорах не идет, о чем неоднократно говорил Владимир Путин.

Те, кто делают заявления, намекая на то, что Россия «отталкивает» переговоры, а Украина к ним готова, Владимир Путин много раз уже советовал, чтобы они сами сказали Зеленскому (когда он бывает в здравом уме), чтобы он отменил свой декрет, запрещающий вести переговоры Сергей Лавров глава МИД России

Он указал на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который не увидел иной альтернативы для переговорного процесса, кроме «формулы Зеленского». Лавров подчеркнул, что проводить политику следует, исходя из реальности, в противном случае это тупик. Министр назвал Борреля главным русофобом в Европе, которому хочется остаться таковым в истории после ухода со своих постов. «Но либо это дилетантизм, либо уже безумие, которое подменило разум дипломатов и политиков на Западе», — добавил глава МИД.

Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях

Лавров предупредил противников идеи мирных переговоров Украины и России о тяжелых последствиях их подхода.

Президент России еще полтора года назад касался темы возможных переговоров. Он сказал, что мы не против. Это давно было. Через полгода после начала специальной военной операции он сказал, что мы не против переговоров. Но те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться Сергей Лавров глава МИД России

Министр напомнил, что в Стамбуле меньше, чем через месяц после начала СВО, было «очень легко договориться», однако Украина не пошла на это, поскольку не достигла цели «постоянно измождать Россию».

Все эти договоренности Западу не нужны. С каждым разом, когда согласованные документы были саботированы, Украина теряла все больше Сергей Лавров глава МИД России

Ранее газета The New York Times (NYT) опубликовала полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, составленный в 2022 году в ходе переговоров в Стамбуле. Проект соглашения содержит 18 статей, ряд предложений вызвал у сторон непримиримые разногласия.

Лавров высказался о целях Запада, спонсировавшего атаку ВСУ в Курской области

Трудно сказать, какую цель преследовали страны Запада, спонсировавшие атаку ВСУ в Курской области, отметил Лавров.

Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги Сергей Лавров глава МИД России

Он отметил, что западные политики часто «выворачивают все по-своему», а у украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что это будет нужно для последующих обменов, часто проскакивают фразы «по Фрейду». «Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно», — подытожил министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «законным» нападение ВСУ на Курскую область. Он связал атаку с правом Украины на самооборону и сказал, что одобряет действия Киева. При этом генсек альянса подчеркнул, что ВСУ якобы не координировали с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее.

