Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

Попавшие в плен под Курском десантники ВС Украины призвали скорее их забрать

Взятые в плен в Курской области украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обратились к властям Киева с просьбой забрать их из плена как можно скорее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Украинские штурмовики обвинили командование в нежелании эвакуировать собственных раненых

Издание получило видеозапись с допросом пленных десантников-штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Источник агентства в силовом ведомстве сообщил, что военных 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен российские бойцы мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области. На допросе бойцы ВСУ показали, что их командование специально не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых военных.

Также всушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их «кинуло», и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области источник РИА Новости

До этого пленный украинский боец Дмитрий Лабунский заявил, что перед вторжением в Курскую область бойцам ВСУ дали распоряжение стрелять в мирных жителей, которые оказывают сопротивление. В МИД России также сообщали, что украинские военные создают на захваченной территории Курской области учреждения, похожие на концентрационные лагеря для мирных жителей.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными

В субботу, 14 сентября, Минобороны России заявило о возвращении 103 военных, захваченных в украинский плен в Курской области.

103 российских военных вернулись из украинского плена

В ведомстве уточнили, что посредником при возвращении российских солдат из украинского плена стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Также Минобороны опубликовало кадры их возвращения.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Москва вернула Киеву 49 украинских пленных. По его словам, среди них были военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины.

Киеву пообещали достойный ответ на вторжение

Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. По его мнению, сейчас следует думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак. «Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — призвал Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщал, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что российский президент обещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — подчеркнул Песков.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

