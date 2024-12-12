Москалькова попросила открыть гумкоридор из занятой ВСУ части Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с одной просьбой. Правозащитница предложила создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области.

По ее словам, сейчас мирные жители на территориях, занятых ВСУ, находятся в подвалах или полуразрушенных домах. Помимо этого, там отсутствует целенаправленный подвоз помощи, хотя по Женевской конвенции это должно соблюдаться.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали коридор для выхода людей в безопасное место», — сказала Москалькова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поиски людей в российском регионе все еще продолжаются

По информации Татьяны Москальковой на 23 ноября, еще 46 граждан, вывезенных за пределы страны бойцами ВСУ, были возвращены в Россию. Такому исходу помогли переговоры Москвы и Киева. Среди возвращенных жителей значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.

В конце ноября стало известно, что в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область было подано более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей. На данный момент удалось установить данные по 1253 людям.

Также в сентябре жители Суджанского района Курской области обратились к властям России и Украины с просьбой открыть коридор. В списках значились имена 186 человек, которых хотели спасти родственники. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видели подобных обращений.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные рассказали о боях за Курскую область

12 декабря стало известно, что ВС России смогли снова взять под свой контроль поселение Новоивановка в Курской области. В Минобороны заявили, что это сделали бойцы войск «Север».

Также днем ранее, 11 декабря, армии России удалось установить контроль над поселками Дарьино и Плехово в Курской области. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино. Позже в сети появилась видеозапись, как выглядит сейчас Плехово.

По неофициальным данным, 10 декабря российские войска начали атаки на юге Курской области и заняли позиции близ деревни Александрия. Расширение операции на Сумскую область, предварительно, ставит перед собой цель осложнить логистические цепочки подразделений ВСУ.

С момента вторжения в Курскую область, насколько известно, ВСУ потеряли более 40 тысяч бойцов. Украинская армия также лишились нескольких сотен единиц техники, в том числе 236 танков, 175 боевых машин пехоты и 123 бронетранспортеров.