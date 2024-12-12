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20:23, 12 декабря 2024Россия

Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

Москалькова попросила открыть гумкоридор из занятой ВСУ части Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к властям Киева с одной просьбой. Правозащитница предложила создать коридор для жителей, находящихся в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области.

По ее словам, сейчас мирные жители на территориях, занятых ВСУ, находятся в подвалах или полуразрушенных домах. Помимо этого, там отсутствует целенаправленный подвоз помощи, хотя по Женевской конвенции это должно соблюдаться.

«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали коридор для выхода людей в безопасное место», — сказала Москалькова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поиски людей в российском регионе все еще продолжаются

По информации Татьяны Москальковой на 23 ноября, еще 46 граждан, вывезенных за пределы страны бойцами ВСУ, были возвращены в Россию. Такому исходу помогли переговоры Москвы и Киева. Среди возвращенных жителей значатся 12 детей, в том числе новорожденный младенец, а также инвалид-колясочник.

В конце ноября стало известно, что в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область было подано более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей. На данный момент удалось установить данные по 1253 людям.

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Также в сентябре жители Суджанского района Курской области обратились к властям России и Украины с просьбой открыть коридор. В списках значились имена 186 человек, которых хотели спасти родственники. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видели подобных обращений.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные рассказали о боях за Курскую область

12 декабря стало известно, что ВС России смогли снова взять под свой контроль поселение Новоивановка в Курской области. В Минобороны заявили, что это сделали бойцы войск «Север».

Также днем ранее, 11 декабря, армии России удалось установить контроль над поселками Дарьино и Плехово в Курской области. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино. Позже в сети появилась видеозапись, как выглядит сейчас Плехово.

По неофициальным данным, 10 декабря российские войска начали атаки на юге Курской области и заняли позиции близ деревни Александрия. Расширение операции на Сумскую область, предварительно, ставит перед собой цель осложнить логистические цепочки подразделений ВСУ.

С момента вторжения в Курскую область, насколько известно, ВСУ потеряли более 40 тысяч бойцов. Украинская армия также лишились нескольких сотен единиц техники, в том числе 236 танков, 175 боевых машин пехоты и 123 бронетранспортеров.

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