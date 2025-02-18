Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Он назвал прошедшие там переговоры России и США сюрпризом

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на 10 марта

Украинский президент Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Также стало известно, что прошедшие в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, переговоры США и России стали для него «сюрпризом». Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Его визит в королевство перенесен на 10 марта. «А США мы ожидаем в Киеве», — добавил Зеленский.

По его словам, он не поедет в Саудовскую Аравию, чтобы не было никаких «совпадений». Политик также отметил, что для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не сочли «что-то лишнее».

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Зеленский отказался принимать ультиматумы по Украине

На фоне переговоров России и США президент Украины заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. «Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, то что, сейчас пойдем на это?» — задался риторическим вопросом он.

У Зеленского, как отмечала «Страна.ua», «сложилось впечатление», что делегации США и России проговаривали возможные ультиматумы для Украины. Если же переговорщики захотят поставить Киев перед выбором, то Зеленский откажет в уступке.

Также президент Украины подчеркивал, что России и США нельзя вести переговоры по урегулированию конфликта без Киева. Он объяснял, что Россия и США вполне могли бы договориться о своих отношениях, если хотят этого. В то же время они не имеют права вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий. Без участия Киева это уже невозможно, так как это отдельная самостоятельная страна.

Тем не менее, как указывает Зеленский, Киев желает скорейшего установления мира, основанного на предоставлении стране гарантий безопасности. При этом территориальная целостность Украины не должна даже затрагиваться.

США и Россия впервые провели переговоры по Украине

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. На встрече поднимались разные темы, в том числе касательно урегулирования конфликта на Украине.

В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон же на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

Переговоры прошли без участия украинских представителей и делегаций от Европы. Тогда же украинский лидер заявил, что Киев не станет участвовать во встречах США и России, даже если его очень попросят.

Как отмечал политолог Сергей Марков, сейчас Европа и Украина отсутствуют на встрече в Эр-Рияде по целому ряду причин. Прежде всего из-за желания ЕС и Украины продолжить конфликт, в то время как Россия и США, две равносильные державы, нацелены на мир.

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия и США договорились о мирном плане по Украине

По данным обозревательницы телеканала Fox News Джеки Генрих, Россия и США предложили создать мирный план. В рамках этого проекта будут прописаны три ключевых этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.

Также помощник российского президента Юрий Ушаков высказался о начале контактов с США по Украине. Он пояснил, что для разрешения конфликта будут созданы отдельные команды переговорщиков.

В Госдепе же подметили, что одной встречи делегаций России и США недостаточно для прочного мира. Усилия обеих держав пока находятся на ранней стадии. При этом, по словам чиновницы Тэмми Брюс, в Эр-Рияде был сделан важный шаг вперед.