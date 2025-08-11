Политолог Марков: План окончания СВО вызовет энтузиазм у россиян

В России заговорили о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине. На это обратил внимание российский политолог Сергей Марков.

По его словам, в эфире передачи «Вести недели» от телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова он услышал словосочетание «план окончания СВО». Этот термин был использован в репортаже о будущей встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Это фактически сигнал для всей российской медиа машины. И это придаст огромный энтузиазм миллионам людей», — отметил Марков.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Об окончании СВО заговорили на фоне предстоящей встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. На фоне предстоящего мероприятия появились предположения, что встреча лидеров двух держав может привести к завершению СВО.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что встреча политиков принесет надежду и мир.

Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность Кирилл Дмитриев глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Депутат Госдумы Сергей Миронов также считает, что встреча на Аляске может стать предвестником мира на условиях Москвы. Он напомнил, что Трамп еще до избрания обещал урегулировать украинский конфликт, для чего хотел встретиться с Путиным.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, в свою очередь, выразил надежду на мир в Европе после переговоров двух лидеров.

Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее проведут личную встречу, и тогда мир вернется в Центральную Европу! Петер Сийярто министр иностранных дел Венгрии

Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что в настоящее время появился «реальный шанс» для достижения мира на Украине.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной», — указал он, добавив, что «видит опасность» в решениях, которые могут быть приняты без Украины и стран Европы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Существует и противоположное мнение

Авторы Telegram-канала «Два майора» считают, что встреча Путина и Трампа не приведет к окончанию конфликта. По их мнению, военные действия продолжатся, а СВО будет длиться до тех пор, пока Москва не получит гарантий долгосрочной безопасности. «Не нужен нам вечный конфликт под боком. А таких гарантий пока нет и никто их не дает», — указали военблогеры.

Также они напомнили, что Москва уже сталкивалась с неисполнением взятых обязательств Западом и сделала выводы. В связи с чем, полагают авторы, за предстоящей встречей Путина и Трампа могут последовать и другие. Кроме того, отметили «Два майора», российские войска продолжают наступать в зоне СВО, так как «планы взятия под контроль конституционных земель России никто не отменяет».

Так что, товарищи, повеселились с обиженной рожи Зеленского и окунания его головы в американский унитаз, и продолжаем работать. Война еще не кончилась Telegram- канал «Два майора»

Президент Сербии Александр Вучич также считает, что конфликт на Украине не остановится после предстоящей встречи президентов России и США. Вместе с тем он подчеркнул, что этот разговор очень важен.