Екатерина Александрова
Завтра
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Цинциннати (ж)
Зенит
Сегодня
18:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Пафос
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо К
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Фейеноорд
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
12:32, 12 августа 2025Спорт

Канадский хоккеист «Динамо» поделился впечатлениями от игр в России. Он сказал, что у страны дурная слава

Канадский хоккеист «Динамо» Комтуа заявил о дурной репутации России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард отметил, что в России заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей.

«У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город», — заявил Комтуа.

По его словам, в 2024 году он подписал контракт на год, чтобы оценить свои возможности. «В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, "Динамо" — лучшее место для меня на следующий сезон», — заключил хоккеист.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 62 мачта, в которых забросил 21 шайбу и сделал 29 ассистов. В плей-офф он сыграл в 15 встречах, забил 7 раз и отдал 6 передач.

Комтуа назвал большую проблему КХЛ

В мае Комтуа рассказал о проблемах в общении с арбитрами КХЛ. По его словам, судьи не хотят говорить с легионерами.

«Даже если знают английский, игнорируют. Если ты начинаешь с ними говорить, то тебя посылают обратно на скамейку. Они ничего не хотят объяснять», — поделился он, назвав это большой проблемой.

До этого Комтуа заявил, что у него сложились лучшие впечатления о России. Он отметил, что в российской столице чувствует себя как дома. Чемпион мира в составе сборной Канады добавил, что его не смущала политическая ситуация при трансфере в Россию.

При этом хоккеист отметил, что решение играть в России не вызвало никакого негатива среди соотечественников.

Иностранные хоккеисты положительно отзывались о КХЛ

В августе американский хоккейный тренер Джон Торчетти вспомнил о периоде работы в московском ЦСКА. Он возглавлял команду в сезоне-2013/2014.

«Я очень люблю Россию и хочу сюда вернуться», — признался американец. По его мнению, болельщикам армейцев нравилась игра команды в тот период, когда он руководил клубом.

До этого американский новичок клуба КХЛ «Авангард» Эндрю Потуральски признался, что Россия его ошеломила. «Нахожусь под большим впечатлением. Слышал много хорошего перед приездом, но все, что вижу, даже превосходит ожидания», — заявил Потуральски. Он добавил, что не может сравнить Омск ни с одним городом, в котором раньше бывал, так как в России для него все в новинку.

