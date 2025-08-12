Встреча Путина и Трампа: когда и где состоится, что обсудят

Первая за четыре года встреча президентов США и России пройдет на Аляске — Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят там Украину. Где именно и когда пройдут переговоры, пригласят ли на встречу украинского президента Владимира Зеленского и о чем будут говорить Путин и Трамп, разбиралась «Лента.ру».

Когда и где пройдет встреча

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social сообщил, что встреча с Путиным пройдет 15 августа, в пятницу, на Аляске. Дату и место подтвердили в Кремле.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Газета The Washington Post при этом утверждает, что выбор места продиктован не удобством, а тем, что США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который в 2023 году выдал ордер на арест Путина по подозрению в «незаконной депортации» детей с территории Украины.

Лидеры России и США не встречались с 2021 года, когда Владимир Путин и Джо Байден участвовали в двустороннем саммите в Женеве

Где именно будет организована встреча, пока неизвестно. Портал Alaska Landmine сообщает, что Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести переговоры в отеле Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд на юго-востоке от Анкориджа, крупнейшего города Аляски. Как утверждает издание, с 12 по 16 августа бронирование номеров в этой гостинице приостановлено. Позднее в сети появились данные, что места с 11 по 15 августа также отсутствуют в гостинице Captain Cook в самом Анкоридже.

В то же время, как сообщает The New York Times (NYT), Секретная служба США арендовала недвижимость в Анкоридже. По информации издания, местный риелтор сдал Секретной службе жилье с шестью спальнями.

По мнению бывшего вице-губернатора Аляски Лорен Леман, переговоры Путина и Трампа могут пройти на военной базе Элмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа или на базе Эйлсон около Фербанкса.

Встреча шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна и Владимира Путина 7 августа 2025 года Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Приедет ли Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на встречу Путина и Трампа на Аляске. Это превратило бы встречу в очередной фарс, убежден первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того как наш президент уедет, кто хочет — пусть приезжает. Захочет ли Трамп их видеть — это другое дело», — отметил он.

Сам Зеленский 12 августа анонсировал встречу с Путиным и Трампом, но уточнил, что не знает, когда она состоится.

Что обсудят Путин и Трамп

Главная тема переговоров — специальная военная операция России на Украине и все, что с ней связано: возможное перемирие, прекращение огня, снятие санкций и урегулирование отношений России и США.

Прекращение огня

На брифинге 11 августа Дональд Трамп заявил, что главная цель переговоров — убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня. При этом он не исключил, что в таком случае сторонам придется рассмотреть обмен территориями — правда, не уточнил, о каких регионах речь.

О вероятном обсуждении остановки огня пишет и украинский Telegram-канал «Политика страны». «Это может привести к замораживанию конфликта в той или иной конфигурации, но в целом плюс-минус по линии фронта», — отмечает издание.

Подобного мнения придерживаются некоторые политики и эксперты. «Дело идет к остановке войны и к быстрым выборам. Наиболее вероятным сценарием является заморозка по линии разграничения», — пишет экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Обмен территориями

В обмене теоретически могут участвовать территории, которые в настоящее время заняты Вооруженными силами РФ, но не входят в состав России согласно проведенному в 2022 году референдуму, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Речь идет о части территорий Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей. Москва может вывести свои войска из этих регионов, а украинская армия, в свою очередь, обязана будет покинуть территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Это частично подтверждает и публикация Bloomberg, в которой агентство ссылается на осведомленные источники. По данным издания, Москва требует вывода украинских войск с территорий ЛНР и ДНР, а также заморозки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Газета Financial Times более оптимистична: по ее информации, Киев может получить назад удерживаемые Россией территории Харьковской, Сумской и Запорожской областей, но взамен должен отказаться от плана по вступлению в НАТО и согласиться на ограничения в сфере вооружений. Правда, The Washington Post при этом пишет, что Россия не намерена возвращать подконтрольные ей части Херсонской и Запорожской областей.

Еще в апреле газета The Telegraph сообщала, что власти Украины допускают территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией, а в обмен хотят получить гарантии безопасности для своей страны. Признать потерю Киевом части территорий готовы Париж и Лондон, писал The Wall Street Journal, однако там предпочли бы признать контроль России над занятыми территориями де-факто. Польский портал Onet отмечает, что решение вопроса о признании новых территорий, согласно плану администрации Трампа, будет отложено на 49 или 99 лет.

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дональд Трамп 8 августа заявил журналистам, что условия мирного соглашения могут потребовать от Украины уступки части территорий России. При этом неясно, что именно Трамп имел в виду под обменом территориями, указывает The Washington Post, ведь ВСУ занимают только около 10 километров на западе Курской области, а Москва контролирует примерно одну пятую часть территории Украины (в границах 1991 года).

В ответ на слова Трампа утром 9 августа Зеленский выпустил видеообращение, в котором сказал, что уступать территории Киев не будет, и подчеркнул, что любые решения по Украине, принятые без Украины, ничего не дадут. «Это мертвые решения, они никогда не сработают», — заявил Владимир Зеленский.

Тему на брифинге 11 августа продолжил Трамп, сказав, что США намерены добиться возвращения Украине части территорий. «Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон», — уточнил Трамп, добавив, что любые изменения границ должны быть взаимовыгодными.

Снятие санкций

По данным Onet, в план администрации американского лидера также входит снятие с России большинства санкций, а в долгосрочной перспективе возобновление сотрудничества в энергетической сфере.

Впрочем, публикацию польского сайта уже опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. «Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера в разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — отметил он.

Геополитическая сделка

Есть и сценарий, по которому Россия и США заключат более объемную геополитическую сделку, в рамках которой «Украина — лишь часть более крупного размена», пишет «Политика Страны». Каким такое соглашение будет — вопрос, но в любом случае оно будет символизировать сдвиг в мировой архитектуре безопасности.

Такой вариант развития событий авторы канала считают маловероятным, так как Вашингтон больше вовлечен в западные объединения, а Москва тесно связана со странами Глобального Юга.

Что будет с курсом доллара

Большинство экспертов сходятся на том, что грядущая встреча Путина и Трампа существенно не отразится от на курсе рубля к доллару. Директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков считает, что в зависимости от новостей в геополитике российская валюта может колебаться в пределах 75-85 рублей за доллар. Чтобы курс рубля существенно изменился, на него должны повлиять не только новости о мировой политике, но и непосредственные изменения в импорте и экспорте, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

При этом главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров уверен, что эра крепкого рубля подошла к концу, и к четвертому кварталу он ожидает возвращения валюты в диапазон 90-95 рублей за доллар.

Если прогресса на переговорах достичь не удастся, то нас ждет плавная девальвация рубля и, как итог, доллар по 100 рублей к концу года. А если в ситуации все-таки наметится прорыв, то можно ожидать и курса по 75 рублей за доллар, отмечает инвестиционный советник Константин Балабушко.