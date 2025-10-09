ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

МО: ВСУ подорвали трубу аммиакопровода Тольятти — Одесса при отступлении в ДНР

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в контролируемой украинской армией части Донецкой народной республики (ДНР).

По словам военного ведомства, это произошло в 2,5 километра восточнее населенного пункта Русин Яр. Подразделения ВСУ, отступая из этого района, подорвали трубу 9 октября в 13:05. Это привело к выбросу остатков аммиака.

Минобороны заверяет, что пострадавших среди российских военнослужащих нет. ВСУ это сделали «в целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил РФ».

Аммиакопровод уже подрывали два года назад

В мае 2022 года глава украинской Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что в Бахмутском районе в результате боевых действий была повреждена ветка аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Эта ветка не использовалась с 2014 года, но, с его слов, аммиак из него вытекал сам по себе.

При этом глава администрации Горловки Иван Приходько в ответ заявил, что утечки быть не может, так как та его ветка, которая идет с Горловского завода «Стирол» через Артемовск, стоит пустая с 2014 года.

В 2023 году Минобороны РФ также сообщало, что украинские диверсанты совершили подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области, это произошло вечером 5 июня. В результате пострадали мирные жители. Через поврежденные участки аммиакопровода начали стравливать остатки газа.

Военнослужащий ВС РФ добавлял, что на место происшествия прибыли высокопоставленные украинские командиры. С его слов, один из украинских солдат не выжил от отравления аммиаком, еще двое пострадали. После этого украинским военнослужащим дали команду находиться на позициях в масках и противогазах, заявил он.

В ДНР также показали кадры с распространяющимся облаком аммиака. На них можно увидеть большое белое облако, которое распространяется по лесистой местности, поднимаясь ввысь.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также заявлял тогда, что аммиакопровод в Купянском районе «получил повреждения при обстреле». Спустя двое суток он утверждал, что возле аммиакопровода прозвучало шесть взрывов, они были слышны у насосной станции близ села Максютовка. Чиновник заверил, что выбросов аммиака в окружающую среду не зафиксировано.

В ООН хотели восстановить трубу, но признавали невозможность сделать это быстро

В ООН заявляли, что хотели бы направить экспертов для оценки ущерба аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», но не получили согласие сторон. «Мы предложили сторонам возможность технической оценки ущерба трубопровода», — указал заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он также сообщил, что аммиакопровод был поврежден в трех местах. По его словам, немедленное восстановление работы аммиакопровода не представляется возможным.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Этой весной в МИД России отмечали, что Россия и США не обсуждали вопрос возобновления работы аммиакопровода в ходе переговоров по черноморской инициативе в Эр-Рияде. Там отметили, что «реализуются другие возможности поставок в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений».

Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» предназначен для экспорта аммиака из России в Европу. Это единственный подобный трубопровод в России, его длина составляет 2417 километров, из которых около 40 процентов проходило по территории Украины. В 2020 году по нему было прокачано два миллиона тонн аммиака, в 2022 году он перестал функционировать.