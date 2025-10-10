«Стоит выкинуть». Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Какая претензия у президента США к европейской стране?

Трамп заявил, что Испанию стоит «выкинуть» из НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из Североатлантического альянса из-за нежелания европейской страны увеличить расходы на оборону до пяти процентов.

У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО Дональд Трамп Президент США

В июне Bloomberg сообщал, что Испания получила освобождение от целевого показателя расходов на оборону в размере пяти процентов от ВВП, установленного НАТО. По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, Испания увеличит расходы на оборону до 2,1 процента ВВП — «ни больше, ни меньше». Он добавил, что Мадрид готов выполнить амбициозные цели альянса по новому оружию и численности войск, но не возьмет на себя обязательств по планке установленной военным блоком.

После этого американский лидер заявил, что США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП.

Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно Дональд Трамп Президент США

Страны НАТО договорились повысить расходы на оборону

Все страны Североатлантического альянса согласовали к 2035 году повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП. Дипломаты сообщили, что государства решили выделять 3,5 процента напрямую, еще 1,5 процента — тратить на кибербезопасность и модернизацию дорожной сети. Ранее члены альянса выделяли на нужды НАТО максимум два процента от ВВП.

При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рост расходов Североатлантического альянса НАТО на оборону не окажет значительного влияния на безопасность России. Он уточнил, что Москва не скрывает своих целей, которые являются абсолютно законными с точки зрения принципов устава ООН и международного права.

ЕС также заявил о планах увеличить расходы на оборону

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз (ЕС) планирует нарастить военные расходы к 2031 году на 2 триллиона евро. Также она подчеркнула, что намерена добиваться ускорения процесса милитаризации Европы и будет «подталкивать страны ЕС» к увеличению оборонных затрат.

Каллас добавила, что считает себя «очень настойчивой» и готова продолжать работать над тем, чтобы государства-члены не откладывали повышение расходов на армию и оборонные проекты.

Трамп неоднократно критиковал власти стран ЕС за недостаточный размер вложений в оборону. По его словам, в большинстве государств региона расходы на эти цели сильно недотягивают для требуемого размера в 5 процентов от ВВП.

Трамп сообщил о продаже оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине

Президент Соединенных Штатов на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом сообщил, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Киеву.

Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину Дональд Трамп Президент США

До этого глава Белого дома отметил, что альянс может распоряжаться американским оружием «как угодно», в том числе отправлять его Киеву.

Пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, сообщила, что Трамп четко обозначил, что Вашингтон намерен продолжить продажу вооружений Североатлантическому альянсу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для Украины.