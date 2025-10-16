Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

РИА Новости: В Одессе сообщили о готовности к борьбе с режимом Зеленского

Коренные жители Одессы готовы бороться с националистически настроенным киевским режимом. Однако эти группы пока некому организовать, рассказала РИА Новости жительница города, пожелавшая сохранить анонимность.

В Одессе есть такие силы и есть такие молодые ребята. Всегда есть группы, в каждом городе есть — они готовы бороться, но пока что они ждут, когда их кто-то организует Жительница Одессы

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В частности, с русским языком.

Зеленский на днях лишил гражданства мэра Одессы

14 октября украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова.

До этого глава киевского режима обещал рассмотреть петицию, авторы которой утверждали, что у Труханова якобы есть гражданство Российской Федерации. Также указывалось, что он имеет российский паспорт и российский налоговый номер, что свидетельствует о наличии двойного гражданства.

Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал Владимир Зеленский Украинский лидер

Тогда Зеленский не называл имен тех, кого решил лишить гражданства Украины. Однако в эфире украинского телемарафона уточнили, что эти данные касались Труханова, а также бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Также Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и глава Одесской областной гражданской администрации Олег Кипер оценят необходимость создания военной администрации в Одессе.

Сам же мэр Одессы заявил, что будет обжаловать лишение гражданства Украины, если указ об этом подпишет Владимир Зеленский. Помимо этого, он отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет.

Я буду обращаться в суд, буду отстаивать свою позицию, предоставлять документы. Поэтому я буду отстаивать свое честное имя Геннадий Труханов Мэр Одессы

Труханов заявил о нежелании покидать Одессу

После официального объявления о лишения гражданства Геннадий Труханов заявил, что не собирается уезжать ни из города, ни из страны. Политик сообщил, что таким образом его хотят отстранить от будущих выборов главы Одессы. Он выразил мнение, что одержал бы на них победу.

При этом Труханов опроверг наличие у него российского гражданства. Кроме того, политик негативно оценил действия Службы безопасности Украины в отношении него.

Царев назвал абсурдом лишение его гражданства Украины

В свою очередь, экс-депутат Рады Олег Царев также раскритиковал решение украинских властей. Он добавил, что если Зеленский спустя годы после отъезда экс-депутата продолжает помнить его, то «значит, боится и продолжает бороться».

Ситуация абсурдная. Уже нет той Украины, которую мы знали и помним. Нелегитимный президент лишает меня того, что он не давал — гражданства Украины Олег Царев Экс-депутат Верховной Рады

Одновременно с этим украинские СМИ написали, что украинский лидер назначит главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака на схожую должность в Одессе.

Как отмечалось, теперь в городе будет создана городская военная администрация, такие же есть и в прифронтовых регионах. На эту должность и хотели назначить Лысака.

Зеленский высказался о лишении гражданства мэра Одессы

Украинский лидер несколькими днями ранее пожаловался, что многие вопросы безопасности в Одессе якобы слишком долго «оставались без ответа». На это Труханов пообещал «выкинуть» главу киевского режима и вернуть Украину украинцам — «цветущую и мирную».

15 октября на фоне разразившегося скандала с мэром Одессы Владимир Зеленский все-таки назначил главу местной городской военной администрации. Сергей Лысак участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года. В марте 2022 года Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Украинские СМИ после лишения мэра Одессы гражданства предрекли атаку на другого чиновника

Как написало издание «Страна.ua», вслед за лишением гражданства Труханова началась атака и на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, который сейчас фактически руководит городом.

Уточнялось, что за несколько дней до лишения мэра Одессы гражданства считающийся близким к Офису президента блогер Игорь Лаченков продвигал соответствующую петицию. 14 октября он заявил, что получил сотни сообщений из Кривого Рога, что «Вилкул — это худшее, что может быть».

В России связали лишение Зеленским мэра Одессы гражданства с доходами от контрабанды

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова ради полного контроля над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.

Но настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды. Убрать Труханова у него никак не получалось, в ход пошли все средства Владимир Сальдо Губернатор Херсонской области

На Украине предрекли чекистское управление для Одессы

Украинский журналист Юрий Николов ранее заявил, что Одессу после лишения гражданства ее мэра Геннадия Труханова ожидает чекистское управление. По его словам, украинские чиновники, захотев победы «центральной мафии над местной», подставили Украину, передав город в руки выходца из СБУ Сергея Лысака.