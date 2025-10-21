«"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

Нарышкин заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о подготовке европейских членов Североатлантического альянса к войне с Россией.

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — указал глава СВР.

«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с Россией Сергей Нарышкин директор СВР

Как утверждает Нарышкин, привыкшая после Второй мировой войны жить под оккупацией Штатов Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. По его словам, во внешнеполитических ведомствах европейских государств «царит пессимизм», который связан с отсутствием у стран Европейского союза средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности.

Помимо этого, утверждает Нарышкин, запущен процесс наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса, а также на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и «зомбирование» населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны России.

Россия обвинила Запад в подготовке Европы к войне

Ранее президент России Владимир Путин указал, что Запад намерен перевооружаться под предлогом мнимой агрессивности Москвы. «Ну пускай вооружаются, давайте посмотрим на структуру этих расходов, на структуру этих вооружений», — сказал российский лидер. По его словам, Москва считает абсолютно необоснованной ссылку на свою агрессивность, поскольку агрессивен сам коллективный Запад. Президент резюмировал, что «игра в одни ворота» закончилась.

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко отметил, что рост количества военных учений со стороны стран Запада на восточном фланге НАТО говорит о подготовке Европы к военному столкновению с Россией.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что НАТО и Евросоюз при помощи Украины уже объявили России войну и сейчас напрямую в ней участвуют. По словам главы российской дипломатии, эти объединения не соблюдают принципы Устава ООН, что является проявлением неоколониальных амбиций, ведущих к росту глобальной нестабильности, и в итоге ведет к возникновению региональных конфликтов.

В НАТО призвали перейти в режим войны ради мира

19 октября министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении. По его словам, это необходимо «для сохранения мира».

Российский сенатор Алексей Пушков ответил Йонсону, заявив, что тот не знает, что такое война, поскольку видел ее только на экране телевизора и выдуманную. «Для него война — это бомбежки дальних стран — Югославии, Ирака, Ливии, Сирии — откуда для стран НАТО ничего не прилетает», — обозначил Пушков.

Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории Алексей Пушков сенатор

Генсек НАТО оскорбил российских военных

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков, назвав их неумелыми. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса. Генсек призвал «не преувеличивать то, на что способна Россия». «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал глава Североатлантического альянса.

Позднее это высказывание прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, перед Рютте поставили задачу делать громкие заявления и быть пропагандистом войны. Дипломат также подчеркнула, что тот не принимает никаких решений в рамках НАТО — это делают его заместители, представленные, в том числе, американцами и британцами.