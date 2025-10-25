В многоэтажке в Сочи раздался мощный взрыв. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами оказался ребенок

В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв, один человек погиб

Мощный взрыв прогремел в жилом многоэтажном доме в Сочи. Взрыв произошел в субботу, 25 октября, примерно в 01:15 на улице Тимирязева.

Минимум в трех квартирах в семиэтажном доме, где произошел взрыв, выбило стекла. Также сообщается о повреждениях нескольких припаркованных машин и соседних построек Telegram-канал Shot

Причиной взрыва стала утечка газа. По данным Telegram-канала Mash, утечка произошла за сутки до взрыва в одной из квартир, а работники пришли гораздо позже звонка жителей. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Жителей дома эвакуировали, район оцеплен.

Ребенка нашли под завалами после взрыва

Под завалами после взрыва в многоэтажном жилом доме нашли ребенка. Его увезли на машине скорой помощи. Также известно, что в результате происшествия погиб мужчина 70 лет. Еще три человека пострадали.

Женщина 38 лет и мужчина 45-50 лет в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи 4-й городской больницы. Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован Оперативный штаб Краснодарского края

Взрыв разрушил стены и повредил остекление трех квартир. Последствия мощного взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Сочи попали на видео.

Для жильцов, чьи квартиры повредились при взрыве, создали два пункта временного размещения, туда отправили 18 человек.

В Сочи ввели режим локальной ЧС

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что в городе введен режим локальной ЧС на месте взрыва газа в многоквартирном доме. Глава города провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева.

Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы... На месте происшествия вводим режим локальной ЧС Андрей Прошунин Мэр Сочи

Прошунин подчеркнул, что в пунктах временного размещения сейчас расселены 28 жителей, среди которых семь детей. По его словам, право собственности на помещения жители получили, как было установлено по результатам проверки, в 2012 году по решению суда.

Десять этажей российской многоэтажки обрушилось после взрыва

В июле многоэтажка обрушилась в результате взрыва. При ЧП обрушились десять этажей дома. Пострадало 18 человек. Спасти не удалось семь человек, в том числе одного ребенка.

По одной из версий, взрыв устроил мужчина, впавший в депрессию из-за развода. Кроме того, он мог испытывать серьезные финансовые трудности.

Мэр Михаил Исаев в сентябре заявил, что жильцам дома собираются предоставить налоговые льготы. Пострадавших при обрушении дома на улице Блинова предлагают освободить от уплаты налога на имущество. Как уточняется, мера коснется тех собственников, кто потерял жилье в результате взрыва бытового газа. Льгота распространится на платежи за 2024 и 2025 годы.