Возможный участник атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Иркутскую область Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) имел долги в России. Мужчина брал кредиты и не платил по ним. В результате его долг превысил 148 тысяч рублей.

В отношении Тимофеева несколькими днями ранее возбудили два исполнительных производства о взыскании задолженности по кредитам. Таким образом судебные приставы начали взыскивать долги по взятым взаймы средствам с возможного участника атаки БПЛА на Сибирь в принудительном порядке.

При этом несколькими месяцами ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета Тимофеева. Операции по ним были приостановлены.

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Набравший кредитов Тимофеев оказался ценителем роскоши

Подозреваемый в атаке беспилотников на Иркутскую область мужчина владел несколькими дорогостоящими часами, о чем сообщил в закрытом чате ценителей роскоши. Так, Тимофеев имел часы из лимитированной коллекции по «Звездным войнам» стоимостью от 220 до 600 тысяч рублей и редкие Penerai за 560 тысяч рублей. Их фотографиями он делился в указанном чате и собирал мнения знатоков.

Также в сети появилось видео с квартирой, в которой Тимофеев жил в Челябинской области. На кадрах виден многоэтажный дом, затем показана дверь, ведущая в квартиру подозреваемого.

Кроме того, известно, что Тимофеев регистрировал бизнес на Украине. Он был связан с транспортными перевозками и торговлей. Компания зарегистрирована в форме ООО в 2015 году. До этого мужчина был диджеем и выпускал одежду собственного бренда.

Тимофеев устроил атаку на российский регион в годовщину свадьбы

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы БПЛА. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Владельцем грузовиков оказался Тимофеев.

Позже выяснилось, что мужчина в этот день отмечал годовщину свадьбы. При этом Тимофеев с супругой покинули Россию за несколько дней до атаки — 28 мая они пересекли российскую границу, направляясь в Астану, Казахстан. В России его объявили в розыск.