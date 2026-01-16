«При нем заполыхали все конфликты». В России высмеяли передачу Трампу медали Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет отказал президенту США Трампу в звании лауреата

Передача медали Нобелевской премии мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо президенту США Дональду Трампу вызвала реакцию в мировом обществе. Ситуацию комментируют и в России, высказываясь о произошедшем далеко не в позитивном ключе.

В самом Нобелевском центре мира предупреждают — титул нельзя передать другому. «Медаль может сменить владельца, но титул лауреата Нобелевской премии мира — нет», — указывают там.

Сотрудник Норвежского Нобелевского института держит точную копию Нобелевской медали мира в Институте в Осло Фото: Tom Little / Reuters

Ситуацию назвали идиотизмом и пристыдили главу США

Российский военблогер с позывным Ветеран отмечает, что жест Мачадо никак не повлияет на образ Трампа. По его мнению, та лишь «польстила старому невменяемому идиоту». «При нем в мире заполыхали все конфликты, которые только могли, а в дальнейшем заполыхает еще больше», — отмечает военблогер.

Военный корреспондент Юрий Котенок, в свою очередь, заявляет, что фото Трампа с подаренной медалью вызывает у него испанский стыд. Говоря о самом американском лидере, Котенок отмечает, что психическое состояние Трампа кажется ему крайне неустойчивым. Он напомнил, как политик ранее с обидой высказывался в отношении Мачадо, не уступившей ему премию, заявляя о том, что она не имеет шансов на руководство Венесуэлой. Однако как только оппозиционерка сделала то, что хотел Трамп, она сразу стала для него «замечательной женщиной», указывает военкор.

Президент Дональд Трамп встретился с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо в Овальном кабинете Фото: Daniel Torok / The White House via Getty Images

Бывший американский посол в России Майкл Макфол же пристыдил Трампа за то, что он принял такой подарок.

Я просто не могу понять, почему Трамп не испытывает никакого стыда, принимая чужую награду? Майкл Макфол бывший американский посол в России

Как уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передача премии Трампу — это неофициально. «Она просто передала от себя. Поэтому говорить, что он — лауреат — это неправильно», — пояснил он.

Трамп считает, что заслуживает такого подарка

Лидер венесуэльской оппозиции вручила американскому главе медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в Белом доме. До этого она также поддержала удары Трампа по Венесуэле, заявляя, что считает его «защитником свободы в этом полушарии». Трамп отмечает, что заслуженно получил эту награду за проделанную работу.

Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! Дональд Трамп президент США

При этом ранее он высказывал мнение, что Мачадо «не должна была выигрывать эту награду». Политик получила ее в октябре 2025 года «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Трамп также был среди номинантов, но не был удостоен награды.