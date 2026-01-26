«Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

Зеленский едва не заговорил по-русски, общаясь с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на русский язык во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким в Вильнюсе.

Украинский лидер в своей речи начал требовать от союзников гарантий безопасности для страны и оконфузился: политик хотел произнести украинское слово «можливість», но внезапно перешел на русский язык и сказал «возможность».

Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта] Владимир Зеленский президент Украины

Фото: Yauhen Yerchak / Anadolu via Getty Images

Оговорку Зеленского объяснили

Политтехнолог Сергей Маркелов объяснил оговорку украинского лидера. По его мнению, она связана с тем, что его родным языком является русский.

Эксперт напомнил, что Зеленский родился в восточной части Украины, где русский язык считается родным для местных жителей и сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.

Видимо, он расслабился и показал, что для него является родным языком Сергей Маркелов политтехнолог

Знание украинского языка, по словам Маркелова, требуют от Зеленского политические технологии. Однако и на украинском и на английском нынешний президент Украины говорит плохо, заявил эксперт. «То есть это сразу видно, что украинский — не язык его детства, на котором он первый раз сказал "мама"», — указал он.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Другие украинские политики тоже говорят на русском

Более того, по словам Маркелова, несмотря на запрет русского языка на Украине общество, администрации и даже офис президента между собой, на совещаниях и заседаниях используют именно его. А оговорка Зеленского свидетельствует о том, что русский язык для подавляющего большинства украинцев остается главным языком общения, считает эксперт.

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ранее также заявлял, что большинство нардепов Украины в повседневной жизни разговаривают на русском языке. На украинский они переходят лишь во время официальных выступлений.

Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский Владимир Вятрович депутат Верховной Рады

По словам депутата, больше всего русскоязычных депутатов — среди запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Фото: The Presidential Office of Ukraine via Capital Pictures / Globallookpress.com

Также недавно стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вела переговоры о подкупе депутатов Верховной Рады на русском языке. «То есть мы платим десять [тысяч долларов] за две сессии, платим предоплатой за две сессии», — сказала она. Разговор попал на видео.

На Украине призвали ужесточить ограничения против русского языка

В октябре 2025 года кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий лишение защиты русского языка. Закон должен был изменить перечень языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Причиной этого авторы назвали то, что в ходе ратификации хартии английский термин minority language якобы был неправильно переведен с русского языка, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят «малые группы людей».

Вскоре правительство Украины убедило парламентское большинство отказаться от закона якобы по просьбе Европейского союза. Украинские журналисты предположили, что это связано с готовностью Зеленского в рамках мирных переговоров дать официальный статус русскому языку, так как предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, озвученое на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске, включало в себя официальный статус для русского языка.

Однако уже в декабре Верховная Рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине согласно положениям Европейской хартии как языка представителей национальных меньшинств. Более того, вскоре парламент призвал депутатов ужесточить законодательство для усиления ограничений на использование русского языка в стране. В постановлении предлагают утвердить украинский язык в качестве основного для общения в семьях, а за нарушение этого пункта ввести ответственность.