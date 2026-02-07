Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа. Что скандально известный бизнесмен мог рассказать о президенте США?

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом заявил брат бизнесмена Марк Эпштейн в письме ФБР от 22 февраля 2023 года, которое было опубликовано в рассекреченных материалах по делу финансиста. По его словам, причиной убийства стало намерение Эпштейна «назвать имена» причастных.

Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство Марк Эпштейн Брат финансиста Джеффри Эпштейна

По данным издания Metro, в документах ФБР содержатся подробности звонка водителя лимузина из Далласа. Он утверждает, что подслушал телефонный разговор Трампа в 1995 году, в котором обсуждалось «насилие над какой-то девушкой», с упоминанием при этом имени «Джеффри». Марк Эпштейн также отметил, что его брат Джеффри был убит в своей камере.

Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Имя президента США всплыло в файлах по делу Эпштейна. Главу государства уличили в изнасиловании несовершеннолетней девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Американский лидер якобы принудил ее к оральному сексу. Когда это случилось, жертва укусила будущего президента и засмеялась, за что получила удар по лицу. Девочка подвергалась насилию и со стороны Эпштейна.

Президент США открестился от финансиста, заявив, что никогда не посещал его остров. Американский лидер отдельно подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, и обвинил его в заговоре с целью нанести ущерб его президентству. Он также добавил, что собирается подать в суд на некоторых «радикальных леваков».

В отличие от многих, кто любит поливать меня грязью, я никогда не был на печально известном острове Эпштейна, но почти все эти коррумпированные демократы и их доноры — были Дональд Трамп Президент США

В декабре 2025 года в документах, связанных с делом Эпштейна, также обнаружилось обвинение в адрес Трампа в изнасиловании. До этого глава Белого дома упоминался в еще одном документе ФБР. Согласно ему, Эпштейн привез 14-летнюю девочку на курорт Трампа Мар-а-Лаго, познакомив ее с будущим главой государства. Согласно материалам расследования, начатого в 2020 году, представляя потерпевшую, финансист толкнул Трампа локтем и спросил: «Хорошая кандидатка, правда?». Тогда политик улыбнулся и кивнул в знак согласия.

В досье Эпштейна найдена информация о психическом заболевании Трампа

Финансист получал рассылку материалов о возможных когнитивных проблемах у президента США. Так, в одном из размещенных файлов указано, что Эпштейн получил письмо от Терье Руд-Ларсена — известного норвежского дипломата и политика, который занимал ряд важных постов в ООН. В названии письма было написано: «Президент Трамп демонстрирует классические признаки психического заболевания: мнение психиатров».

В сентябре Трамп ответил на слухи о своем здоровье. Американский лидер заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас Дональд Трамп Президент США

При этом бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер сообщал, что у Трампа наблюдаются признаки деменции. По словам доктора, у американского лидера можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль».