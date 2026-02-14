Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:13, 15 февраля 2026Спорт

Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после восьмого дня Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Иван Посашков

Иван Посашков. Фото: Санто Стефано / РИА Новости

В Милане завершился восьмой день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно восемь комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 10 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. На второй строчке идут итальянцы (6-3-9), на третьей — команда США (5-8-4).

Россияне были представлены в одной дисциплине — шорт-треке.

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Российские спортсмены снова остались без медалей

Шорт-трекист Иван Посашков не вышел в полуфинал Олимпиады. Спортсмен пришел пятым на дистанции 1500 метров и выбыл из дальнейших соревнований.

Олимпиада — это вершина, к которой стремится каждый спортсмен в течение всей своей карьеры. Для меня этот сезон стал дебютным на международной арене на взрослом уровне, поэтому пока нет полного понимания, что такое Олимпиада

Иван Посашков

До этого победитель и призер этапов Кубка России выбыл из борьбы за медали на дистанции 1000 метров. Таким образом, он завершил выступление на Играх в Италии.

Иван Посашков

Иван Посашков. Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Шведки провалились в лыжной эстафете

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете 4 по 7,5 километра. Кристин Фоснес, Астрид Слинн, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг показали результат 1 час 15 минут 44,8 секунды. Второе место заняли шведки Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг, уступившие победительницам 50,9 секунды.

Андерссон лидировала на втором этапе — убегала с преимуществом в семь секунд над Норвегией, однако дважды упала, потеряв лыжу, из-за чего передала эстафету, проигрывая больше минуты. Ее партнерши по сборной догнать норвежек уже не смогли.

Бронза досталась финкам Юханне Матинтало, Кертту Нисканен, Вильме Рюуттю и Ясми Йоэнсуу (+1.14,18).

Первая медаль Южной Америки на зимней Олимпиаде

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе. Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25,00 секунды. Второй результат показал швейцарский спортсмен Марко Одерматт, отставший от победителя на 0,58 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Швейцарии Лоик Мейар, его отставание составило 1,17 секунды.

Лукас Бротен
Лукас Бротен

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад. Спортсмен — сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об уходе из спорта, однако в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.

МОК объяснил дефицит презервативов в Олимпийской деревне

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс связал нехватку средств контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что наличие запаса презервативов предусмотрено Олимпийской хартией.

Ранее газета La Stampa писала, что 10 тысяч бесплатных презервативов, заготовленных для участников Игр, разобрали всего за три дня. Отмечалось, что в деревне проживает около 2,8 тысячи спортсменов. При этом на летних Олимпийских играх в Париже два года назад атлетам выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Гуменника пригласили на показательные выступления

Шоу пройдет 21 февраля после окончания всех соревнований. В показательных выступлениях участвуют победители и призеры основных соревнований, а также запомнившиеся публике фигуристы.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. Спортсмен продемонстрировал в произвольной программе пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Это неприятное чувство»

    Провал фаворита, неожиданное золото и сомнительное судейство. Как прошел турнир фигуристов-одиночников?
    Савелий Коростелев

    Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?
    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    В России объяснили желание Зеленского отбить важный город

    Описаны два сценария распада Евросоюза

    В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Мужчина с загадочной бессонницей заявил, что не спал два года. Он сменил более 50 врачей, а потом исчез

    На Олимпиаду доставят больше презервативов

    Российская шорт-трекистка вышла в четвертьфинал Олимпиады

    Глава МИД Польши назвал главный вопрос в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok