Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после восьмого дня Олимпиады

В Милане завершился восьмой день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно восемь комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после восьмого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 10 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. На второй строчке идут итальянцы (6-3-9), на третьей — команда США (5-8-4).

Россияне были представлены в одной дисциплине — шорт-треке.

Российские спортсмены снова остались без медалей

Шорт-трекист Иван Посашков не вышел в полуфинал Олимпиады. Спортсмен пришел пятым на дистанции 1500 метров и выбыл из дальнейших соревнований.

Олимпиада — это вершина, к которой стремится каждый спортсмен в течение всей своей карьеры. Для меня этот сезон стал дебютным на международной арене на взрослом уровне, поэтому пока нет полного понимания, что такое Олимпиада Иван Посашков

До этого победитель и призер этапов Кубка России выбыл из борьбы за медали на дистанции 1000 метров. Таким образом, он завершил выступление на Играх в Италии.

Иван Посашков. Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Шведки провалились в лыжной эстафете

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете 4 по 7,5 километра. Кристин Фоснес, Астрид Слинн, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг показали результат 1 час 15 минут 44,8 секунды. Второе место заняли шведки Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг, уступившие победительницам 50,9 секунды.

Андерссон лидировала на втором этапе — убегала с преимуществом в семь секунд над Норвегией, однако дважды упала, потеряв лыжу, из-за чего передала эстафету, проигрывая больше минуты. Ее партнерши по сборной догнать норвежек уже не смогли.

Бронза досталась финкам Юханне Матинтало, Кертту Нисканен, Вильме Рюуттю и Ясми Йоэнсуу (+1.14,18).

Первая медаль Южной Америки на зимней Олимпиаде

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал золото в гигантском слаломе. Общее время 25-летнего спортсмена за две попытки составило 2 минуты 25,00 секунды. Второй результат показал швейцарский спортсмен Марко Одерматт, отставший от победителя на 0,58 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Швейцарии Лоик Мейар, его отставание составило 1,17 секунды.

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Бротен принес Южной Америке первую медаль в истории зимних Олимпиад. Спортсмен — сын норвежца и бразильянки, родился в Норвегии и до 2023 года выступал за эту страну. Он успел выиграть пять гонок и стать победителем зачета Кубка мира в слаломе, пока у него не случился конфликт с норвежской федерацией из-за маркетинговых прав. Горнолыжник объявил об уходе из спорта, однако в 2024-м вернулся, уже представляя Бразилию.

МОК объяснил дефицит презервативов в Олимпийской деревне

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс связал нехватку средств контрацепции в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо с празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что наличие запаса презервативов предусмотрено Олимпийской хартией.

Ранее газета La Stampa писала, что 10 тысяч бесплатных презервативов, заготовленных для участников Игр, разобрали всего за три дня. Отмечалось, что в деревне проживает около 2,8 тысячи спортсменов. При этом на летних Олимпийских играх в Париже два года назад атлетам выделили около 300 тысяч средств контрацепции.

Гуменника пригласили на показательные выступления

Шоу пройдет 21 февраля после окончания всех соревнований. В показательных выступлениях участвуют победители и призеры основных соревнований, а также запомнившиеся публике фигуристы.

На Олимпиаде Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин-одиночников. Спортсмен продемонстрировал в произвольной программе пять четверных прыжков: флип, лутц, риттбергер и два сальхова в каскадах.

