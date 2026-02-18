Реклама

19:53, 18 февраля 2026Спорт

В МИД отреагировали на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

Захарова задала МОК вопрос после отказа дарить россиянам смартфоны на Олимпиаде
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«А спортсменам из каких еще стран не положены подарки МОК? Полный список на стол», — задала вопрос Захарова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему не смог вручить эксклюзивные мобильные телефоны российским спортсменам на Играх-2026. В МОК заявили, что атлетам из определенных стран, включая Россию, запрещено дарить гаджеты.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и его партнеры по сборной в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. «Всем раздали Samsung, а нам — только шампунь и зубную пасту», — заявил он.

