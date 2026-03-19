Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Южный Парс» в случае, если Тегеран нанесет удар по «очень невиновной стороне» — Катару.

Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, «Южный Парс», если только Иран не примет неразумного решения атаковать (...) Катар Дональд Трамп президент США

В случае нарушения данного ультиматума Соединенные Штаты «массово взорвут» все месторождение. Удар будет такой мощи, какой страна до этого еще не видела, предупредил глава Белого дома. Тегеран не спасет даже протест Израиля, добавил он.

В России отреагировали на угрозы Трампа двумя словами

«Переломный момент», — прокомментировал угрозы главы США в адрес Ирана об ударах по газовым объектам спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Дым и пламя поднимаются вблизи газового месторождения «Южный Парс» Кадр: Social Media / via Reuters

При этом накануне стало известно, что США совместно с Израилем уже нанесли удар по месторождению «Южный Парс» в Ассалуйе. Иранская сторона уведомила, что часть газоперерабатывающих заводов оказалась повреждена.

Это стало первым нападением западных военных на нефтегазовые объекты Ирана в ходе текущей войны

США выводят войну с Ираном на новый уровень

После новостей об ударе по «Южному Парсу» арабские правительства пришли в ярость. По их мнению, энергетическая инфраструктура становится целью ударов.

«Нанесение Израилем ударов по объектам, связанным с иранским полигоном "Южный Парс", который является продолжением катарского полигона "Северный", — это опасный и безответственный шаг на фоне нынешней военной эскалации в регионе», — подчеркнул советник премьер-министра Катара Маджед Аль Ансари.

Такое развитие событий только усугубило эскалацию конфликта и вывело войну в новую фазу, отметили журналисты The Wall Street Journal. Они указали, что это грозит усугублением кризиса в сфере глобальных поставок энергоносителей.

В материале также говорится, что США одобрили израильский удар по месторождению с одной целью — подтолкнуть Тегеран к разблокировке Ормузского пролива.

Что известно о месторождении: «Северное/Южный Парс» — это крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение, расположенное в Персидском заливе. Международное энергетическое агентство отмечает, что месторождение содержит около 50,97 триллиона кубических метров газа и около 50 миллиардов баррелей газового конденсата. Оно занимает площадь 9,7 тысячи квадратных метров, из которых 3,7 тысячи («Южный Парс») находится в территориальных водах Ирана, а 6 тысяч «квадратов» («Северное») — в территориальных водах Катара. Благодаря этому месторождению обе страны вошли в число лидеров по запасам природного газа в мире.



Цены на нефть резко взлетели

Накануне сообщалось, что стоимость эталонной североморской марки нефти Brent перешла к стремительному росту после заявлений иранской стороны о ракетных ударах по ее энергообъектам в Персидском заливе.

Днем 18 марта цена фьючерсного контракта на поставку Brent в мае подскочила на 4,35 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 107,9 доллара за баррель. Утром в четверг, 19 марта, стоимость одного барреля нефти марки Brent уже превысила 112 долларов.

Ситуация усиливает обеспокоенность участников глобального энергорынка в отношении дальнейшей судьбы поставок энергетических ресурсов из Ближневосточного региона.