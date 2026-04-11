11 апреля в столице Пакистана Исламабаде пройдут переговоры США и Ирана

11 апреля в Исламабаде, предположительно, начнется первый раунд переговоров США и Ирана после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Еще до начала встречи обе стороны противостояния дали повод усомниться в успехе обсуждения: Вашингтон и Тегеран обвинили друг друга в нарушении условий прекращения огня, достигнутого в ночь на 8 апреля. Руководство Исламской Республики также неоднократно сомневалось в искренности намерений Белого дома, а ряд иранских политиков и вовсе посчитали переговоры прикрытием для ликвидации элиты страны. Что может сорвать встречу США и Ирана, какие вопросы на ней могут обсуждаться и как это скажется на прекращении конфликта на Ближнем Востоке, — разбиралась «Лента.ру».

Кто будет участвовать в переговорах?

По сообщениям СМИ, ключевыми переговорщиками со стороны Вашингтона станут:

вице-президент США Джей Ди Вэнс;

спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф;

американский предприниматель, зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

По данным The New York Times, Вэнс вошел в состав делегации по просьбе пакистанских чиновников из-за изначально негативного отношения к операции против Ирана. Собеседники издания отмечают, что его присутствие придаст дополнительную значимость переговорам, которые ведут Уиткофф и Кушнер.

2-3 дня могут продлиться переговоры в Исламабаде, как заявил ТАСС представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи

Перед вылетом в Исламабад вице-президент США призвал Иран «не играть» с американской делегацией на переговорах и добавил, что в противном случае «переговорная команда не будет столь восприимчивой». При этом он отметил, что если иранская делегация будет «вести себя добросовестно», то Вашингтон будет готов «протянуть руку» Тегерану.

Мы с нетерпением ждем этих переговоров. Думаю, все будет позитивно. (...) Президент дал нам довольно четкие указания, и посмотрим, как все пойдет Джей Ди Вэнс вице-президент США

Дональд Трамп, в свою очередь, оказался настроен еще более оптимистично относительно переговоров, заявив о кулуарной готовности иранских политиков к любым предложениям США.

Они соглашаются на все, на что должны согласиться. Помните, что они были покорены. У них нет армии Дональд Трамп президент США

Иран официально не объявлял о составе делегации, однако, по информации Al Mayadeen, Тегеран будут представлять следующие лица:

секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад Багер Зольгадр;

председатель Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф ;

министр иностранных Аббас Арагчи;

замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи.

Как отметил в комментарии «Ленте.ру» заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик, включение Джей Ди Вэнса в состав делегации США носит явно выраженный дипломатический характер из-за его позиции по противостоянию на Ближнем Востоке. Политолог отметил, что Вашингтон фактически перешел от технического или экспертного диалога к уровню стратегических решений с вовлечением высших должностных лиц.

Фактически Вашингтон сигнализирует готовность к компромиссам и одновременно усиливает контроль над процессом Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Эксперт отметил, что Иран и США неслучайно выбрали Исламабад в качестве переговорной площадки из-за посреднических усилий Пакистана в урегулировании конфликта совместно с Турцией и Египтом. Он также напомнил, что именно пакистанское руководство предложило двухэтапную рамочную программу прекращения огня, которую частично одобрили стороны.

Исламабад удобен и геополитически как компромиссная «третья территория», которая не ассоциируется напрямую ни с западным блоком, ни с Ираном, но при этом имеет устойчивые связи с обоими Николай Новик заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

О чем хотят договориться стороны?

8 апреля Дональд Трамп согласился с переданным Ираном через Пакистан мирным планом из 10 пунктов. По некоторым данным, он включает в себя:

вывод армии США из государств региона; сохранение контроля над Ормузским проливом за Тегераном; компенсация причиненного Ирану ущерба; отмена санкций в отношении Исламской Республики; разморозка замороженных активов Тегерана; гарантии Ирана об отсутствии намерений по созданию ядерного оружия; мирные соглашения между Тегераном и государствами региона; прекращение действий против проиранских вооруженных группировок на Ближнем Востоке; резолюция Организации Объединенных наций об обязывающем характере мирного договора. прекращение действия резолюций относительно иранской ядерной программы Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии;

Маджид Тахт-Раванчи заявил, что переданный Тегераном план из 10 пунктов станет основой для предстоящих переговоров с Вашингтоном о полноценном мирном соглашении. «Мы не хотим прекращения огня, которое позволит врагу-агрессору перевооружиться и начать новую агрессию», — подчеркнул дипломат.

Однако Джей Ди Вэнс опроверг содержание опубликованного списка условий, назвав его информацией от «случайного деревенщины». По словам политика, план из 10 пунктов существует как минимум в трех версиях, при этом изначальный вариант, который позже появился в СМИ, был «отправлен в мусорку». При этом США и Израиль официально не раскрывали текст мирного предложения Исламской республики.

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, США планируют поднять в ходе переговоров вопрос об освобождении своих граждан, задержанных в Иране. Однако собеседники издания допускают, что в случае тяжелых переговоров данный вопрос может быть отложен.

По мнению Николая Новика, повестка переговоров будет включать в себя три основных блока:

закрепление режима прекращения огня и его возможное продление;

, включая проработку условий транзита через Ормузский пролив с учетом рисков для энергетических рынков;

, включая проработку условий транзита через Ормузский пролив с учетом рисков для энергетических рынков; широкий спектр проблем в двусторонних отношениях — от ядерной программы Ирана до архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, включая взаимодействие с проиранскими прокси-структурами.

Почему переговоры оказались под угрозой?

8 апреля Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров и подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны. По его словам, речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении беспилотника в иранское воздушное пространство и отрицании права Тегерана обогащать уран.

Как сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники, Тегеран поставил условием проведения встречи прекращение ударов Израиля по позициям шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Утверждается, что именно операции против ливанской группировки стали причиной неоднократного переноса визита иранской делегации в Исламабад, а продолжение израильских ударов по Ливану может полностью сорвать переговорный процесс.

Источник также подчеркнул, что дальнейшее продолжение переговоров напрямую зависит от того, воздержится ли Израиль от новых атак на Бейрут и район Дахия Press TV иранский телеканал

При этом лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил о намерении продолжать вооруженное противостояние с Израилем «до последнего вздоха». Он обвинил Тель-Авив в возобновлении атак, несмотря на ранее достигнутое в ноябре 2024 года соглашение о прекращении огня, и призвал «положить конец компромиссам».

В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что приостановка боевых действий в Ливане не являлась условием проведения переговоров. При этом ни сам политик, ни пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не прокомментировали сообщения властей Пакистана, утверждавших обратное.

Не менее важным условием проведения переговоров остается разблокирование Ормузского пролива иранскими военными на время прекращения огня: в частности, 8 апреля Джей Ди Вэнс назвал отказ Ирана разрешить судоходство в полном объеме условием приостановки прекращения огня. В ночь на 10 апреля Дональд Трамп назвал «нечестным» поведение Тегерана и возмутился сообщениями о плате иранским властям за проход кораблей через пролив.

Иран очень плохо справляется со своей задачей. (...) Это не то соглашение, которое у нас есть! Дональд Трамп президент США

Чем могут закончиться переговоры?

9 апреля Джей Ди Вэнс назвал одним из главных критериев успеха переговоров для Вашингтона готовность Ирана к передаче собственных запасов обогащенного урана. По его словам, в случае согласия Тегерана и готовности добросовестно вести переговоры Белый дом согласится «предложить многое» иранским переговорщикам.

Вечером 10 апреля Дональд Трамп пригрозил возобновлением военной операции против Ирана в случае провала переговоров. По словам американского лидера, итоги встречи в Исламабаде станут понятны в течение 24 часов, после чего он примет решение, начинать ли новый этап боевых действий.

Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, и тогда мы их просто уничтожили Дональд Трамп президент США

По мнению Николая Новика, наличие в обеих делегациях представителей высокого уровня и договоренностей о прекращении огня создают окно возможностей для соглашения по ряду вопросов. При этом политолог подчеркнул, что перспективы переговоров в Исламабаде остаются туманными из-за продолжающихся действий Израиля против «Хезболлы» и риска дестабилизации обстановки.