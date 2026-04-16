Записавший предсмертное видео блогер-летчик Воевода оказался жив. Бывшие соратники утверждают, что он звонит им с требованиями

Пилот ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант и военблогер Алексей Земцов с позывным Воевода вышел на связь после предсмертных видео. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber, отметив, что пилот «жив-здоров».

«Воевода на связи, жив-здоров. Но кто знает, что будет через секунду?» — сказано в публикации.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале Земцова «Воевода вещает» появилось три видеоролика, в которых он рассказывает о конфликте на службе и неудачах в личной жизни. По словам военблогера, узнав о супружеской измене, он вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО по обвинению в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в крупном размере. Также, утверждает пилот, ему вменяют дискредитацию Российской армии.

Воевода заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет», — сказал он.

Военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

После предсмертного видео авторы Telegram-канала «Повернутые на войне», который Воевода вел до лета 2023 года, обвинили его в присвоении денег, предназначавшихся экипажу Ка-52 за уничтожение американской боевой машины пехоты Bradley.

После публикации поста с ними якобы связался Земцов, потребовав удалить информацию.

«Мне звонит погибший и требует удалить это, а иначе он что-то про нас выдумает в инфополе», — пишет автор Telegram-канала.

Воевода отказался раскрывать свое местонахождение

Военблогер Кирилл Федоров, которому Земцов отдал права на ведение канала «Воевода вещает», раскрыл подробности разговора. По его словам, Земцов заявил, что ни с кем, кроме него, не разговаривал.

«Он жив. Как я и предполагал вчера, когда почти все его похоронили. Он на свободе», — сообщил Федоров.

О своем местонахождении офицер не рассказал.

Комментировать не хочу. И так уже почти сутки не сплю. Пусть сам комментирует, я не его адвокат Кирилл Федоров военблогер

Ранее сообщалось, что Воеводе якобы не дали совершить задуманное близкие, находившиеся с ним на связи. Сейчас офицера разыскивают. Предположительно, он самовольно оставил часть и сбежал.

Как ситуацию прокомментировали российские военблогеры?

Федоров изначально подверг факт самоубийства знакомого сомнению. По его словам, Земцов уже обсуждал с ним эту тему, однако знакомым удавалось отговорить его.

Военный волонтер и журналист Анастасия Кашеварова также высказала мнение о том, что Воевода жив.

«Я очень надеюсь, что Леха Воевода жив. Столько мы бились за тебя, все твои товарищи — Антоха, Кирилл, Серега и тот, кого нельзя называть. Дурак ты, Леха. За жизнь надо бороться, а хотел погибнуть — иди в штурм», — написала она.

Военблогер Владислав Угольный добавил, что готов поспорить «на бутылку», что Земцов жив, и отметил, что в его уголовном деле есть более интересные вещи, чем избиение любовника жены.