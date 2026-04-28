Зеленский пригрозил Израилю санкциями из-за покупки российского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю из-за покупки российского зерна. Он назвал его украденным у Киева и возмутился, что судно приняли в израильском порту, несмотря на дипломатические уведомления со стороны Украины.

Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто непосредственно перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме Владимир Зеленский президент Украины

Он также подчеркнул, что Украина рассчитывает на партнерские отношения с каждым государством и надеется, что власти Израиля будут уважать Украину в ответ и не делать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения.

Поводом для претензий стали сухогрузы Abinsk, который вошел в порт Хайфы 12 апреля, и Panoramits, вошедший в израильский порт накануне.

Киев предупредил об ответных мерах в случае захода российского судна

Ранее дипломатический источник заявил, что Украина пригрозила Израилю скандалом, в случае если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. В частности, Украина обещала применить «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер».

«Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», — сообщил источник.

С предупреждением выступал и глава МИД Украины Андрей Сибига. Он опубликовал в соцсети X пост, в котором предостерег Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба дружественным отношениям между странами.

«Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД завтра утром, чтобы вручить ноту протеста и потребовать принятия мер», — написал Сибига.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар осудил его высказывания в соцсети, отметив, что «дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ». По его словам, Сибига также не подал соответствующее заявление, решив сразу обратиться к соцсетям, а «обвинения не являются доказательствами».

Позже между дипломатами все же состоялся телефонный разговор, в ходе которого они договорились «поддерживать тесные контакты».

Евросоюз также пригрозил Израилю санкциями

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни заявил, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы. Он отметил, что ЕС «осуждает все действия, которые помогают финансировать действия России и обходить санкции».

В России отказались комментировать разгоревшийся скандал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не хотел бы влезать в это дело.

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом», — заявил он.