«Проблемы бывают во всех отношениях». В Армении захотели решить ситуацию с ввозом товаров в Россию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал проблемы с ввозом армянских товаров в Россию. Об этом он высказался в беседе News.am.

В Армении захотели найти решение

Мирзоян подчеркнул, что трудности с ввозом армянских товаров в Россию встречались и ранее. Он отметил, что проблемы возникают во всех отношениях, однако Ереван не нацелен на напряжение атмосферы или обострение.

Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10-15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее — проблемы с экспортом. Мы конструктивно, в здоровой атмосфере с нашими партнерами обсудим ситуацию и, надеюсь, найдем правильные решения Арарат Мирзоян министр иностранных дел Армении

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу уточнял, что Москва поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в три раза ниже рыночных. Он заявил, что России занимает первое место среди импортеров и экспортеров Еревана. «Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36 процентов», — уточнил Шойгу.

Армянские товары начали исчезать из российских магазинов

23 мая в России начали убирать с полок магазинов алкоголь из Армении. Предприятиям торговли и импортерам направили информацию о приостановке реализации продукции и изъятии ее из обращения. В список попал «Коньяк ординарный пятилетний "Армянский коньяк 5 звезд"» крепостью 40 процентов, 0,5 л, январского розлива 2025 года, произведенный ООО «Абовянский коньячный завод».

22 мая Роспотребнадзор полностью остановил импорт и продажу минеральной воды «Джермук» из-за нарушения обязательных требований. Известно, что речь идет о временной санитарной мере и соответствующие уведомления уже направлены в том числе в Евразийскую экономическую комиссию.

20 мая Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении. Решение приняли вынужденно из-за зараженных цветов. Предполагается, что мера продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств. Затем в ведомстве добавили, что проблемы с поставками касаются также овощей и фруктов.

В России увидели угрозу в действиях Армении

По мнению Шойгу, власти Армении предприняли ряд недружественных по отношению к России шагов. Он напомнил, что страна на законодательном уровне утвердила курс на вступление в Европейский Союз. Шойгу добавил, что Ереван присоединился к статуту Международного уголовного суда, а также начал выдавать российских граждан третьим странам.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна никогда не будет вовлечена в кампанию, направленную против России. Он назвал Россию сверхдержавой, к которой следует относиться с уважением. При этом политик подчеркнул, что в обеих странах есть «много людей, которые желают кризиса в наших отношениях».

Действия Еревана возмутили Москву

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал он. Это стало причиной вызова посла Армении в МИД России.

Замглавы МИД России Михаил Галузин возмутился, почему Армения не одернула угрожавшего России Зеленского. Об этом дипломат высказался по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ насчет взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

Поражает, что никто с армянской стороны не одернул зарвавшегося гастролера из Киева, никто не осудил эти отвратительные высказывания Михаил Галузин замглавы МИД России

В свою очередь, Пашинян задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в республику во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Он отметил, что во время конфликта Армении и Азербайджана, президент России Владимир Путин посещал Баку.