Посол России обвинил сенатора США в призыве к столкновению ядерных держав

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил американского сенатора-республиканца Рика Скотта (от штата Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав. Соответствующий комментарий дипломата опубликован на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

Сенатор США Рик Скотт в беседе с американской журналисткой Гретой ван Састерн не исключил возможности ввода войск США на Украину. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал, что «необходимо всегда сохранять открытыми все возможности». «Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — добавил он.

Реакция посла России

По мнению Антонова, Скотт, по сути, призвал к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Он отметил, что попытки внешнего вооруженного вмешательства в специальную военную операцию России на Украине могут привести к «беспрецедентным последствиям» и назвал звучащие в Вашингтоне лозунги рискованными и безответственными.

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности Анатолий Антонов посол России в США

Антонов призвал американских законодателей «вернуться к здравомыслию и заняться налаживанием диалога, вместо того чтобы паразитировать на грубой русофобии». Он также заявил о готовности к встрече с любым американским политиком для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности и напомнил, что российские парламентарии подтверждали открытость к контактам со своими коллегами из США. «Нужен прямой и честный разговор», — резюмировал посол России.

Войска и вооружения

Несмотря на заявление Скотта, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что президент США Джо Байден не будет посылать национальные войска на Украину, чтобы воевать с Россией. Сам американский лидер в своем обращении так же говорил, что войска страны не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине помощь «для защиты от России». Джен Псаки добавила, что американская администрация ведет консультации с Конгрессом США относительно расширения помощи Киеву.

По итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 5 марта, американский лидер Джо Байден заявил, что его администрация вместе с Конгрессом готовят дополнительную финансовую помощь Киеву, а также наращивают объемы помощи «в области безопасности, гуманитарной и экономической сферах».

Кроме того, газета The Wall Street Journal узнала от источников в американской администрации, что США рассматривают вариант, при котором Польша предоставила бы Киеву некоторое количество МиГ-29 и Су-25 взамен на истребители американского производства.

Ответ России

Говоря о поставках вооружений Украине от западных стран, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила их о рисках для международной гражданской авиации.

Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом Мария Захарова официальный представитель МИД России

Также дипломат обвинила Запад в грубом игнорировании целого ряда международных договоренностей и небрежности в отношении реэкспорта продукции военного назначения, отметив, что официальный Брюссель «предпочитает не поднимать эту тему».

Захарова подчеркнула, что «с подачи коллективного Запада начинается масштабное "расползание" по миру опаснейших вооружений». По ее словам, за полтора месяца до начала спецоперации России на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран, в том числе США и Британии. Она также напомнила, что с 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиардов долларов, при этом 650 миллионов из них — за 2021 год.

24 февраля, Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ее ходе российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава российского государства. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.