Зеленский заверил в отсутствии военных операций Украины на территории России

Зеленский заявил, что армия Украины не проводит военных операций на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабским телеканалам Al Arabiya и Al Hadath заверил в отсутствии военных операций украинской армии на территории России. Он подчеркнул, что боевые действия ведутся в границах страны.

Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют намерений оккупировать российские территории и защищают свою страну.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что атаки ВСУ на находящихся на территории России объекты показывают всю важность достижения поставленных целей проводимой военной спецоперации. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу представил данные по всем подобным ситуациям.

Обстрелы российских территорий

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине. Атакам подвергались приграничные населенные пункты.

23 марта выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в одном из сел Белгородской области. Пострадали жители ближайших населенных пунктов.

29 марта сообщалось об обстреле со стороны Украины КПП возле поселка Теткино. Этот же пропускной пункт был атакован 24 февраля.

1 апреля в Белгородской области после обстрела украинскими войсками загорелась нефтебаза, двое ее сотрудников пострадали. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, на территорию России на низкой высоте зашли два боевых вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 апреля был обстрелян КПП на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области.

Действует «желтый» уровень угрозы

С 11 апреля в приграничных с Украиной регионах России действует «желтый», высокий уровень террористической угрозы. Он введен в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, а также на севере Крыма.

13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что пограничный пункт Гордеевка был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины.

Во время обстрелов есть пострадавшие

14 апреля украинские войска атаковали жилые дома в Климовском районе Брянской области. Минздрав России сообщил о восьми пострадавших, среди которых беременная женщина и ребенок.

Под удар попал также пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи», где в тот момент находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

Следственный комитет России заявил, что российские поселки атаковали два вертолета Вооруженных сил Украины.

В этот же день при обстреле Украиной села Журавлевка Белгородской области пострадали 46 домов. В результате удара 37-летний местный житель получил легкое осколочное ранение в предплечье. Кроме того, ВСУ стреляли по приграничному селу Сподарюшино в Грайворонском городском округе. При этом никто не пострадал, также не были разрушены жилые и социальные объекты.

25 апреля Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. В приграничном селе Головчино были повреждены несколько нежилых построек и четыре дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

29 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что отделение пограничного управления ФСБ подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. По его словам, были повреждены сети водо- и электроснабжения.

30 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП Крупец в Рыльском районе. Днем ранее глава региона также сообщил об обстреле этого погранпункта из миномета.

