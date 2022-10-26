Россия заявила о высокой угрозе применения Украиной «грязной бомбы»

Дипломат Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как очень высокую

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский оценил угрозу применения Киевом «грязной бомбы» как очень высокую. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», — заявил дипломат.

«Грязная бомба» — маломощный боеприпас, начиненный радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Он предназначен для заражения территории радиоактивными изотопами и не обладает такими поражающими факторами ядерного оружия, как световое излучение и ударная волна.

По его словам, украинские власти пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Он считает, что, несмотря на всю опасность этого, вооруженный конфликт Москвы и Запада выгоден Украине.

Полянский подчеркнул, что обнародование Россией данных о планах Украины по ядерной провокации помешали планам Киева.

Опасения России

Полянский ранее заявил, что доказательства, говорящие о высокой угрозе применения и создания Киевом «грязной бомбы» для подготовки провокации были представлены российскими представителями в ходе закрытого заседания Совбеза ООН.

Мы поделились [сведениями о «грязных бомбах»] с нашими коллегами, у которых есть необходимый допуск. Я бы сказал, что тем, кто хотел понять всю реальность угрозы, были предоставлены все возможности Дмитрий Полянский Первый заместитель постпреда России при ООН

Также Полянский отметил, что правящих кругах Украины началась суета из-за данных России о планах Киева применить «грязную бомбу», есть признаки, что они пытаются свернуть эту программу.

Дипломат отметил, что у Киева будет достаточно времени, чтобы свернуть программу до приезда инспекторов МАГАТЭ, поскольку «"грязная бомба" — это не очень сложное устройство». При этом он усомнился в том, что можно на 100 процентов быть уверенным, что подобная деятельность Киева не возобновится после визита инспекторов.

По словам Полянского, Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по биолабораториям на Украине.

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов подчеркнул, что Россия допустила содействие некоторых западных государств Украине в создании «грязной бомбы».

Власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции нашей страны на международной арене Константин Воронцов Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ

По его словам, согласно поступающим сведениям, Запад ведет переговоры с украинскими властями о поставке компонентов для «грязной бомбы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подход США к сообщениям о возможном применении Киевом «грязной бомбы» является непозволительным. По его мнению, такое отношение делает недопустимым опасность возможного применения данного вида оружия.

Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен (...). Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Реакция Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу отвергают заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.

Столтенберг рассказал, что обсудил «ложное заявление России» с главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты всерьез воспринимают информацию о возможной подготовке использования «грязной бомбы» на Украине, однако пока не нашли доказательств этому.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация не располагает информацией и сведениями о том, получил ли секретариат организации письмо от российских представителей о планах Киева совершить провокацию с применением «грязной бомбы» на территории Украины, чтобы затем обвинить в этом Москву.

Мы знаем о сообщениях в прессе. У нас нет возможностей знать наверняка, так это или нет. Наша позиция по этому вопросу, как и по многим другим, заключается в том, что все стороны должны избегать действий, которые могут привести к просчетам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным Стефан Дюжаррик Представитель генерального секретаря ООН

Проверка МАГАТЭ

24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет на Украину, чтобы удостовериться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева.

В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты на Украине. Он согласился Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

25 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что группа экспертов МАГАТЭ прибудет на Украину в ближайшие дни. По его словам, миссия посетит Киев и Желтые Воды, предварительные итоги поездки могут появиться уже через неделю.

По его словам, украинская сторона по разным каналам обращалась к МАГАТЭ с просьбой отправить специалистов на два объекта. Он отметил, что «речь идет о киевском Институте ядерных исследований и Государственном горно-обогатительном комбинате в населенном пункте Желтые воды в Днепропетровской области».