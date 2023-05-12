Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась. Почему страны отказались вступать в конфликт с Москвой?

Spectator заявил о провале планов Запада о капитуляции России из-за позиции других стран

Стратегия Запада насчет капитуляции России провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против Москвы. Об этом написали журналисты британского издания The Spectator.

В статье указывается, что Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире.

«Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов», — продолжили журналисты.

Результатом экономических ограничений должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность других государств сотрудничать с ней нарушила планы, сказано в статье.

«Вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел», — также написали обозреватели.

Прямым подтверждением провальной санкционной политики США и их союзников авторы материала считают завышенные ожидания по спаду российской экономики, прогнозируемые МВФ, который теперь ожидает рост экономики России на 0,7 процента по итогам текущего года.

Российская экономика не разрушена, теперь она реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг, сделали вывод журналисты.

Реакция России на западные угрозы и санкции

Курс на укрепление экономики неоднократно подтверждали российские власти. К примеру, глава МИД России Сергей Лавров в апреле заявил, что Москва имеет все возможности, чтобы не зависеть Запада, который вводит санкции против страны.

Тогда дипломат подчеркнул, что Россия столкнулась с такими ограничениями, «которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить». Однако для страны этот вопрос решенный и экономика способна выдержать такой натиск.

В МИД также заявили, что после начала спецоперации на Украине и последовавших вслед за этим западных санкций у Москвы появилась возможность для прямой торговли со странами африканского континента. В дипведомстве заверили, что сотрудничество происходит в совершенно новой международной обстановке, а результат станет полной неожиданностью для США и их союзников.

Того же мнения придерживается и член Совета Федерации Алексей Пушков. 22 апреля в своем Telegram-канале он заявил, что попытки Запада принудить мир к санкциям против России провалились.

Пушков рассказал, что западными угрозами удалось принудить к введению антироссийских ограничений единственную в Латинской Америке страну — Коста-Рику, а также Боснию и Герцеговину. Однако кроме нее только две мусульманские страны присоединились к санкциям, и обе в результате принуждения, это Албания и Бангладеш, объяснил он.

Но в целом за пределами западного мира создание антироссийской санкционной коалиции провалилось Алексей Пушков Член Совета Федерации Алексей Пушков

В Кремле же и вовсе допустили всемирный кризис из-за антироссийских санкций. Такое развитие событий спрогнозировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он также указал, что страна адаптируется и развивается с учетом опасностей, кроющихся за помыслами недружественных государств, а также занимается перспективными планами развития.

А сам президент России неоднократно отмечал, что введенные ограничения сохранятся надолго, поэтому Россия должна сосредоточиться на суверенном развитии. По словам Владимира Путина, столь беспокойная ситуация позволила выйти на новый цикл роста российской экономики.

Чего хотят добиться США и их союзники по НАТО

24 апреля издание Politico со ссылкой на конфиденциальный брифинг руководителей объединения написало о том, что Европейский союз захотел отвоевать влияние Москвы на некоторые страны. Как выяснили журналисты, Евросоюз запланировал наладить сотрудничество с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Речь идет о возможных торговых соглашениях, но также возможны индивидуальные предложения ЕС в области энергетики, миграции, экономического развития.

Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений Politico Обозреватели издания

Слова обозревателей косвенно подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Запад продолжит оказывать санкционное давление на Россию до изменения ее политики.

Пока Россия не изменит курс, мы обеспечим сохранение беспрецедентных санкций и давления в области экспортного контроля Энтони Блинкен Госсекретарь США

Американские власти задумали идти дальше в собственных попытках «перекрыть воздух» России. На днях министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в этом году основной задачей санкционного давления на Россию со стороны Вашингтона будет пресечение попыток обхода уже введенных ограничительных мер.

При этом она назвала уже действующие ограничения эффективными. Именно этот фактор заставляет Россию постоянно придумывать новые способы по их обходу, считает министр.

Йеллен призвала улучшить процесс обмена информацией между странами, поддержавшими санкции, оказать усиленное давление на компании и юрисдикции, способствующие снижению эффективности ограничительных мер.

В связи с этим в СМИ появилась информация, что США и другие союзники Украины намерены в рамках санкций радикально изменить принцип ограничения экспорта в Россию, чтобы он касался большей части поставок. Однако даже в случае принятия соответствующего решения западная политика останется неизменной в отношении сельскохозяйственной продукции и лекарств.

Наиболее трудной задачей авторов инициативы остается привлечение на свою сторону Евросоюза, а это чревато продолжительными обсуждениями. Дело в том, что изменения в санкционной политике должны одобрить все 27 членов блока, многие из которых по-прежнему имеют собственные интересы в отношении России, несмотря на обострившуюся ситуацию.

Так, уже прошла информация о том, что представители Японии и ЕС выступили против предложения Штатов о полном запрете экспорта в Россию. По мнению политиков, подобное решение невозможно.

Что говорят эксперты, политики и СМИ насчет провальной политики Запада

В марте экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала печальные для Запада последствия антироссийских санкций. Так, дипломат призналась, что главная цель ограничений против Москвы не была достигнута. По ее мнению, многие страны, наблюдая за санкциями против России, предполагают, что это может произойти и с ними. Доверие между государствами оказалось подорванным как раз из-за политики Запада.

Свое мнение высказали обозреватели издания American Thinker Патриция Адамс и Лоуренс Соломон. Они назвали действия Вашингтона «самым большим просчетом» касательно России. Журналисты подтвердили, что западные ограничения «не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали».

Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза Патриция Адамс и Лоуренс Соломон Обозреватели издания American Thinker

Член комитета бундестага Германии по международной политике Севим Дагделен также выразила сомнения в эффективности действий Запада. По ее словам, США и их союзники все больше изолируют себя от мира. Она подчеркнула, что западные государства пытаются не допустить утраты своего гегемонистского статуса. Соединенные Штаты и их союзники требуют от стран Глобального Юга принимать участие в экономической войне против Москвы, отметила Дагделен.

Журналист National Interest Брайан Патрик и вовсе считает, что Штаты отдаляются от всего мира, а санкции только укрепили рубль.

Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля. Каков итог? <...> Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху. Мы отдаляемся от западного мира Брайан Патрик Обозреватель National Interest

А представители африканских стран признались, что Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента.

Ни для кого не секрет, что Африка не хочет открыто осуждать действия России на Украине или участвовать в усилиях Запада по санкциям. Вместо этого эти страны продолжают встречать своего давнего партнера с распростертыми объятиями Жереми Лиссуба Член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго

Политик подтвердил, что Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.