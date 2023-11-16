Вступление Украины в НАТО неприемлемо. В Москве отказались видеть Киев в альянсе в любом виде

Захарова: Россия не примет вступление Украины в НАТО в любом виде

Вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

По ее словам, Украина не может присоединиться к альянсу «по частям или без каких-то частей». Дипломат напомнила, что Москва последовательно выступает против присоединения Киева к НАТО с 2008 года, когда это предложение впервые было озвучено.

С соответствующим заявлением представитель МИД России отреагировала на слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Тот предложил принять Украину в альянс без потерянных Киевом территорий. Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО.

НАТО задумалось об уступках России

Ранее помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянсу становится все сложнее поддерживать Украину, однако военный блок не нацелен на прекращение помощи, так как, по его мнению, это станет «ударом по международной безопасности». При этом он подчеркнул, что в НАТО существует консенсус по необходимости поддержки как таковой.

В августе начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что конфликт с Россией решится, если Украина откажется от территорий и получит взамен членство в альянсе. Однако позже он отказался от своих слов, отметив, что они были «частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине». По словам Йенссена, ему не следовало так говорить.

В конце октября глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс заявила, что пока Киев не готов присоединиться к альянсу. По ее словам, украинской стороне предстоит еще провести большую работу. В НАТО при этом выражают поддержку сближению с Киевом.

На Украине отказались делиться на части ради НАТО

Комментируя предложение Расмуссена, советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украине не нужны предложения отказаться от части территорий в обмен на некие гарантии и вступление в НАТО. «Мне нравятся (сарказм) периодические странные предложения по разрешению конфликта на Украине. Например, иногда можно услышать чудесное предположение, что Украина якобы легко могла бы вступить в НАТО... по частям. Однако решением может быть только масштабная военно-технологическая помощь Украине», — оценил предложение Подоляк.

Сам Зеленский ранее обвинил НАТО в абсурдности.

Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины Владимир Зеленский президент Украины

По его мнению, это похоже на неготовность НАТО пригласить и сделать Украину членом альянса. Он отметил, что Киев заслуживает уважения со стороны блока.

В октябре журналисты Front Populaire пришли к выводу, что Зеленскому придется пойти на уступки для окончания конфликта. По их мнению, разрешить конфликт не помогут простое прекращение огня или заморозка, потребуются комплексные переговоры. Зеленскому придется согласиться на ряд условий, чтобы обеспечить мир в ситуации, когда поддержка Запада начинает угасать. Так, Киеву придется признать потерю территорий, отказаться от стремлений вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским, а также пройти через ограниченную форму демилитаризации. Последнее, отмечают авторы материала, может быть компенсировано договором о взаимной обороне между Украиной и Германией, Польшей и Францией.