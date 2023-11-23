Два украинских водителя умерли на границе с Польшей в ожидании проезда. Киев потребовал у Варшавы прекратить блокаду КПП

Украина направила ноту в МИД Польши после смерти двух водителей на границе

Посольство Украины в Варшаве направило ноту в МИД Польши с требованием разблокировать границу для украинских перевозчиков после того, как второй водитель умер в очереди перед контрольно-пропускным пунктом Корчева. Об этом сообщил глава дипмиссии Василий Зварыч. Обращения также были переданы в польское МВД и администрацию.

Ограничения движения грузоперевозки польскими протестующими создают угрозу жизни и здоровью людей, вызывают значительную угрозу безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования. Каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции. Но выбранная форма, время и продолжительность сбора в сложных погодных условиях создают реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей Василий Зварыч посол Украины в Польше

Дипломат добавил, ссылаясь на нормы закона Польши «О собраниях», что польские власти имеют право разогнать протесты, поскольку они угрожают порядку и безопасности движения на дорогах общего пользования.

Ранее Зварыч заявил, что польские перевозчики наносят республике болезненный удар в спину. По его словам, под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста подчеркнул, что между странами сейчас идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

С начала блокады КПП на украинско-польской границе скончались два водителя

О первом случае 12 ноября сообщил замминистра развития территорий Украины Сергей Деркач на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он уточнил, что 54-летний водитель скончался на парковке неподалеку от пункта пропуска Дорогуск — Ягодин, причины смерти расследуются.

Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако пока нет оснований полагать, что смерть произошла по неестественным причинам Сергей Деркач замминистра по развитию территорий Украины

Второй случай произошел 23 ноября на пункте пропуска Корчева — Краковец, о нем в эфире телеканала «Общественное» рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.

Сегодня утром получили информацию, что ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады Владимир Балин вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины

Днем ранее Балин заявил, что украинская экономика потеряла свыше 400 миллионов евро в связи с блокировкой границ. Он назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

Украинские бизнес-ассоциации призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Украинские союзы работодателей и автоперевозчиков призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей.

Требования польских забастовщиков носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационными заявление союзов работодателей и автоперевозчиков Украины

В бизнес-ассоциациях добавили, что прямые потери украинской экономики превысили 400 миллионов евро, а с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллионы.

Ранее директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк сообщил, что ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро из-за сложившейся ситуации.

Что известно о блокировке украинско-польской границы?

Первые сообщения о возможной блокировке границ появились в конце октября. Ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром» выразила опасения, что границу между Украиной и Польшей могут перекрыть до конца 2023 года, поскольку польские перевозчики намерены устроить забастовку на границе 3 ноября.

Причиной забастовки названа чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского союза (ЕС).

31 октября представитель Госпогранслужбы (ГПС) Украины Андрей Демченко рассказал, что Киев получил от Варшавы предупреждение об угрозе закрытия границы.

Украинское посольство направило ноту в польский МИД с просьбой не допустить подобной ситуации, отметил посол республики Василий Зварыч.

Усилия Киева не увенчались успехом, 6 ноября стало известно, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и перестали пропускать коммерческие автомобили. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

Протесты польских дальнобойщиков вблизи границы с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги. Один из организаторов акции, бизнесмен Яцек Сокул, пояснил, что украинские дальнобойщики осуществляют внешние и внутренние перевозки дешевле польских. Он пожаловался, что из-за этого был вынужден сократить штат на 40 процентов.

К 8 ноября дальнобойщики заблокировали пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова. Протестующие пропускают только гуманитарные грузы, автобусы, быстро портящиеся продукты и горючее.

13 ноября сообщалось, что украинские дальнобойщики по 10 дней ждут выезда из Польши — время ожидания в очереди составляет 226 часов. К этому моменту на КПП в Дорохуске собралось около 1,3 тысячи грузовиков.

14 ноября Госпогранслужба Украины уточнила, что государства не смогли договориться на переговорах разблокировать находящиеся на границе КПП для украинских перевозчиков.

23 ноября польские перевозчики начали блокировку четвертого контрольно-пропускного пункта Медика — Шегени на польско-украинской границе. Польские фермеры заявили, что присоединятся к протесту дальнобойщиков, поскольку пострадали одними из первых.

Также стало известно, что власти Украины собираются подать иски в суд для возмещения ущерба из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей.

Еврокомиссия заявила о намерении наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной, так как под угрозой находятся коридоры солидарности с Европейским союзом.

Вице-президент польского аналитического центра Warshaw Enterprise Institute Себастьян Стодолак отметил, что польские власти прислушаются к требованиям протестующих перевозчиков на границе с Украиной. Соответствующее решение могут принять в декабре.

