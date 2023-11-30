«А немцы все это глотают» Путин заявил, что жители Германии согласны финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета

Путин: немцы согласились финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что немцы согласились с решением правительства о выплатах на вооружение Украины, поскольку у Германии нет суверенитета.

Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал — Европа», который идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? — суверенитета Владимир Путин президент России

За 2023 год Европейский союз (ЕС) получил гораздо меньше российского газа, чем в предыдущие годы. Как пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, это связано не с санкциями, а с невозможностью поставлять туда российские энергоресурсы.

«Северные потоки» не работают из-за взрывов. Газопровод «Ямал-Европа» не функционирует, поскольку Польша национализировала принадлежащую «Газпрому» часть и попала под российские санкции. Украина перекрыла один из основных маршрутов поставки газа из-за того, что он проходит через Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Сейчас остались два способа поставки российского газа в Европу — это второй маршрут через Украину и трубопровод «Турецкий поток», но даже они не загружены на полную мощность.

Западные страны сами ограничивают возможности в сотрудничестве с Россией

Президент подчеркнул, что западные страны ограничивают сами себя в сотрудничестве с Россией и лишаются дешевых энергоносителей. За счет этого они перекрывают источник получения трансграничных налогов, с их помощью и посредством административных манипуляций власти пытаются решить проблему конкурентоспособности.

А у некоторых руководителей правительства нет достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных решений. Над ними весь мир посмеивается. Сейчас не буду называть фамилии. Но реально посмеивается весь мир Владимир Путин президент России

Путин отметил, что Россия, в том числе в рамках БРИКС, может сотрудничать со странами с развивающимися экономиками, которые являются предполагаемыми объектами нападения со стороны развитых государств.

В июне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу.

В ноябре с аналогичным предложением выступил министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. Для этого, по его словам, необходимо принять пакет мер по развитию газового рынка стран Евросоюза.

При этом в 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов. Таким образом блок стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.

Немцы протестуют против помощи Украине и выступают за мирные переговоры

Далеко не все немцы поддерживают решения своих властей о помощи Украине, в Германии несколько раз проходили демонстрации против дальнейших поставок вооружений. 25 ноября в Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Украине.

Аналогичный протест был в столице ФРГ на День германского единства. Акцию инициировали активисты близкого к оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» движения Querdenker. Демонстранты выступали против поставок оружия Киеву, за отставку правительства и досрочные выборы.

В свою очередь власти страны намерены продолжать поддерживать Украину, туда регулярно направляются вооружения, несмотря на внутренние проблемы государства.

21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, Берлин передаст Киеву новый пакет помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Туда войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

Спустя два дня журналисты Der Tagesspiegel сообщили, что помощь Украине оказалась под угрозой из-за заморозки бюджета ФРГ. Сообщалось, что в госбюджете Германии на 2024 год образовалась дыра в размере 60 миллиардов евро.

Германский канцлер Олаф Шольц в свою очередь отказался считать сложившуюся ситуацию проблемой и заверил, что Берлин продолжить поддержку Киева.

