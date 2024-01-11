«США идут по силовому пути» Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак хуситов в Красном море. Что ответили в России?

Совбез ООН принял проект резолюции США с осуждением атак хуситов в Красном море

Совет Безопасности ООН принял предложенный США и Японией проект резолюции с осуждением атак йеменских хуситов на суда в Красном море. За документ проголосовали 11 стран. Воздержались четыре, это Россия, Китай, Алжир и Мозамбик.

Совет Безопасности ООН решительно осуждает нападения хуситов (не менее двух десятков) на торговые и коммерческие суда, совершенные с 19 ноября 2023 года, когда хуситы атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж резолюция Совбеза ООН

Совет Безопасности потребовал прекратить подобные нападения, препятствующие судоходству и мировой торговле, а также ставящие под угрозу мир и безопасность в регионе.

В резолюции содержится требование немедленного освобождения Galaxy Leader и экипажа судна. Также отмечается право государств-членов ООН защищать свои корабли от нападений, в соответствии с нормами международного права.

19 ноября хуситы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. Член Высшего политического совета, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Алла», Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.

Россия предлагала три поправки к резолюции, но они не были приняты

Россия предлагала три поправки к проекту резолюции, однако они не были приняты. Против всех пунктов проголосовали США и Великобритания, передает РИА Новости.

Первая поправка предлагает добавить пункт о том, что ни одно из положений не должно становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.

Также Москва хотела заменить пункт о принятии к сведению права стран-членов ООН защищать суда от нападений. Предполагалось изменить этот тезис на формулировку о том, что Совбез ООН «в этой связи принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом».

Третья поправка предлагает добавить упоминание конфликта в секторе Газа как события, способствующего роста напряженности в регионе.

В России назвали проект резолюции попыткой США оправдать действия в Красном море

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что целью продвижения проекта является попытка вольной трактовки права на защиту, чтобы развязать руки США и Великобритании.

У нас вызывает озабоченность то, что Соединенные Штаты и их союзники предпочитают идти по пути одностороннего силового решения проблемы Василий Небензя постпред России при ООН

Дипломат отметил, что легитимность действий созданной США международной коалиции для защиты судов в Красном море вызывает серьезные вопросы с точки зрения международного права.

До этого Небензя говорил, что Москва серьезно обеспокоена сложившейся ситуацией и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа. Он осудил атаки на гражданские суда и потребовал немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.

За последний месяц хуситы неоднократно атаковали корабли в Красном море

За последний месяц йеменские хуситы неоднократно атаковали коммерческие суда и вступали в столкновения с военной коалицией западных стран, направленной в Красное море.

3 декабря «Ансар Алла» с помощью дронов напала на торговое судно под флагом Великобритании в Баб-эль-Мандебском проливе. Его экипаж также состоял из британских граждан.

С этого же времени военизированная группировка возобновила удары по Израилю на фоне прекращения перемирия в секторе Газа.

12 декабря йеменские хуситы атаковали норвежский танкер Strinda. После этого Норвегия решила усилить содействие программе «Объединенных морских сил» (Combined Maritime Forces, CMF), направив военных в район Красного моря для защиты торговых кораблей.

15 декабря военный представитель движения Яхья Сариа заявил о нападении на контейнеровоз Maersk Gibraltar беспилотником с прямым попаданием в цель. Удар был нанесен после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

В ответ на действия хуситов Соединенные Штаты объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море с участием десяти стран. 19 декабря «Ансар Алла» пригрозила атаковать суда стран, вступивших в союзническую коалицию США.

27 декабря группировка взяла на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который не стал сворачивать с намеченного курса после предупреждений.

31 декабря американский военный корабль Gravely сбил над Красным морем две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по контейнеровозу под флагом Сингапура. В этот же день вертолеты США потопили катера, атаковавшие контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk.

1 января в Красном море произошли ожесточенные столкновения американского корабля с военными катерами хуситов. Повстанцы из «Ансар Алла» выпустили две крылатые ракеты по военному кораблю Соединенных Штатов, однако не попали в него.

3 января Центральное командование США сообщило о запуске баллистических ракет со стороны йеменских хуситов в несколько кораблей. 10 января Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский флот Британии предотвратили крупную атаку группировки в Красном море. Они сбили 18 дронов и три ракеты, нацеленные на коммерческие суда.

Перевозчики терпят убытки из-за продолжающихся нападений

Тарифы на морские перевозки резко выросли из-за атак йеменских хуситов. Из-за необходимости огибать регион конфликта в Красном море задержки в пути стали измеряться неделями. Морские перевозчики увеличили цены на свои услуги и стали вводить дополнительные сборы.

15 декабря крупнейший перевозчик товаров в мире, датская судоходная компания Maersk, временно приостановила работу в Красном море из-за нападений после ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar.

После этого шведская компания IKEA заявила, что ожидает сбоев в логистических цепочках. Там предупредили о возможной нехватке некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся атак йеменских хуситов.

Также стало известно, что Maersk вводит дополнительные сборы на контейнерные перевозки из Азии на фоне решения совершать более длительные рейсы вокруг Африки.

29 декабря агентство Bloomberg писало, что после атак хуситов на корабли США стремятся убедить судоходные компании в безопасности прохода через Красное море и Суэцкий канал. Американские военные пытаются заверить грузоперевозчиков в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасное плавание кораблей.

