«Чтобы не допустить гибели людей». Посольство США объяснило предупреждение об угрозе терактов. Верят ли этому в России?

Посольство США: предупреждение о терактах вышло, чтобы не допустить гибели людей

Посольство США в Москве прокомментировало свое предупреждение об угрозе терактов в Москве, выпущенное 7 марта. Там объяснили, что опубликовали его с целью не допустить гибели невинных людей.

Правительство США давно придерживается политики «обязанности предупреждать», которая применяется всеми администрациями для предупреждения правительств о потенциальных смертельных угрозах. Мы предоставляем эти предупреждения потому, что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди Посольство России в США

В дипмиссии отметили, что Вашингтон поддерживает каналы связи с Москвой для обмена важной информацией по вопросам безопасности, однако не уточнили подробности об их характере и функционировании.

Посольство выразило слова соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и заявило о том, что шокировано произошедшим.

7 марта посольство США в Москве опубликовало предупреждения для своих граждан, находящихся в России, и призвало их избегать массовых мероприятий в течение ближайших 48 часов. В заявлении дипмиссии было сказано, что «экстремисты в скором времени планируют» некие мероприятия в местах массового скопления людей. Позже еще несколько стран опубликовали аналогичные предупреждения.

В США считают ИГИЛ причастными к теракту в «Крокусе»

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США предупреждала российскую сторону о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещена в РФ) планирует совершить теракты в России.

Как рассказали американские специалисты, данные о подготовке теракта поступали с ноября 2023 года. При этом неизвестно, стали ли они основанием для публикации американским посольством в Москве предупреждения о террористической угрозе 7 марта.

Газета New York Times и телеканал CBS News писали, что собрали разведданные. В них говорится о том, что филиал группировки «Исламское государство — Хорасан», известный как ИГИЛ-К (запрещен в РФ), планировал нападение на Москву.

Белый дом заявил, что США не располагали информацией о подготовке теракта в Москве

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не располагали информацией о подготовке теракта в Москве.

Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасном нападении Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома

По его мнению, предупреждение посольства не было связано со стрельбой в «Крокус Сити Холле».

Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение и эта атака связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома

Ранее в Белом доме рассказали, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве. Кирби назвал кадры пожара в Москве ужасающими.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что Киев непричастен к теракту в «Крокус Сити Холле».

В МИД полагают, что США заблаговременно знали о теракте в «Крокусе»

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник считает, что США заблаговременно знали о теракте. Он напомнил, что Вашингтон указывал на «места скопления людей» и «концерты».

Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на «места скопления людей» и «концерты» Родион Мирошник посол МИД России

Дипломат также заявил, что Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в концертном зале, чтобы «разобрать все дела и получить от мирового большинства, от крупнейшей международной организации осуждение этих действий».

Президент Сербии Александр Вучич обвинил западные спецслужбы в осведомленности о возможном теракте в Москве и напомнил, что 7 марта посольство США призвало своих граждан не посещать торговые центры в российской столице.

Захарова призвала Вашингтон передать данные о теракте Москве, если таковые есть

Если у Вашингтона есть достоверные данные по теракту в «Крокус Сити Холле», их необходимо незамедлительно передать российской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что реакция США на произошедшее вызывает вопросы.

Мы услышали странные слова о том, что Вашингтон не видит признаков того, что Украина, или, как они выразились, украинцы, причастны к теракту. На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности — это вопрос

Мария Захарова официальный представитель МИД России

В свою очередь представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Путин ранее назвал предупреждения Запада о терактах провокациями

Президент России Владимир Путин 19 марта назвал предупреждения Запада о терактах провокациями. Российский лидер отметил, что слова представителей спецслужб западных стран напоминают шантаж и попытки запугать население страны.

Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество Владимир Путин президент России

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. Среди них семеро детей. В ведомстве уточнили, что среди госпитализированных девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство доставленных в больницы людей огнестрельные ранения, переломы, ожоги и отравления продуктами горения.

Жертвами происшествия стали, по предварительным данным, 60 человек. Позднее появилась первая информация о террористах, атаковавших «Крокус Сити Холл».