МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ. Военнослужащих разыскивают по неназванной статье УК

МВД России объявило в розыск украинских генералов Горбатюка и Вишневского

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск заместителя главы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадного генерала Владимира Горбатюка.

Также в розыск был объявлен бывший командующий силами логистики украинской армии генерал-лейтенант Олег Вишневский. Оба генерала разыскиваются по статье УК России.

Другие подробности на данный момент неизвестны. Также министерство не раскрывает саму статью.

В России в розыск объявлены ряд высокопоставленных лиц Украины

В мае МВД России объявило в розыск замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Романа Машовец. Статья, по которой ищут мужчину, не разглашается.

Также российское ведомство объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Воронченко. Воронченко разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

В России также объявили в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Он известен своими радикальными высказываниями. В ноябре 2017 года он призвал проводить диверсии на территории Белоруссии, чтобы «вырвать страну из сферы влияния России».

Кроме того, в розыск объявлены экс-руководитель антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (СБУ) Василий Крутов и бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. В список разыскиваемых попали бывший глава Министерства финансов Украины Александр Шлапак и бывший глава Национального банка Степан Кубив, а также экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД

В начале мая стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского и бывшего лидера страны объявили в розыск по статье Уголовного кодекса России, однако по какой именно, не сообщалось.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, объявляя в розыск Зеленского, силовые ведомства действуют так, как им предписывают поступать должностные инструкции.

Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать. Существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Однако спустя несколько дней из онлайн-базы розыска МВД России карточки украинских политиков исчезли.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что карточки могли удалить из базы данных МВД России украинские хакеры или сотрудники информационного центра ведомства.

Министр внутренних дел России в 1995-1998 годах Анатолий Куликов, в свою очередь, предположил, что карточки Зеленского и Порошенко могли пропасть по политическим причинам или из-за Интерпола.

Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе. Там же банк данных лиц, находящихся в международном розыске. Но конечное решение там принимает генеральный секретарь организации. То есть он говорит, объявлять их в международный розыск или нет Анатолий Куликов Министр внутренних дел России в 1995-1998 годах

По его словам, если в базе фигурантов не будет, Интерпол не даст задания их задерживать. Кроме того, Зеленский является президентом, и есть вероятность, что Интерпол посчитал требования России необоснованными, отметил Куликов.