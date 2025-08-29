В Европе задумались о создании буферной зоны на Украине. Ее протяженность составит 40 километров

Politico: Евросоюз обсуждает создание на Украине 40-километровой буферной зоны

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) обсуждают возможность создания на Украине 40-километровой буферной зоны в рамках урегулирования конфликта.

По данным Politico, европейские лидеры задумались об этом, надеясь преодолеть украинский конфликт за счет выгодных России уступок. Также страны-члены Евросоюза рассматривают вопрос о переброске в буферную зону от 4 до 60 тысяч военнослужащих, большинство из которых предоставит Киев.

Европа пожаловалась на незнание деталей переговоров России и США

Европейские лидеры оказались недовольны тем, что не знают деталей переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского конфликта.

Как сообщает Atlantic, европейские официальные лица озадачены тем, что именно пообещал американцам президент России Владимир Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой официальные лица США после обсуждений с Москвой.

По словам одного из высокопоставленных европейских собеседников, для Европы договоренности российской и американской сторон являются пазлом, который они пытаются сложить.

Бывший комиссар ЕС по торговле Паскаль Лами отметил, что невыгодные для Евросоюза условия торговой сделки с США объясняются тем, что Европа находится в заложниках у Вашингтона из-за конфликта на Украине.

Мы по-прежнему находимся в заложниках у военной и стратегической защиты США с ужасно болезненной точкой, которой является Украина Паскаль Лами Бывший комиссар ЕС по торговле

Лами добавил, что экономическая мощь Европы позволяет ей дать решительный ответ США, но ни один европейский чиновник не готов брать на себя ответственность за шаг, который может поставить под угрозу американскую помощь Украине.

В Европе продолжаются дискуссии о размещении войск на Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у стран так называемой «коалиции желающих» нет согласия по вопросу отправки войск на Украину. По словам главы ведомства, часть государств, например, Франция, выражает желание отправить свои войска в Киев.

При этом часть других стран, такие как Польша и страны восточного фланга НАТО, утверждают, что не хотят и не планируют делать этого, добили министр.

Польша не планирует и не будет направлять войска на Украину, но это не значит, что мы не будем участвовать в «коалиции желающих» Владислав Косиняк-Камыш Министр национальной обороны Польши

Cреди союзников по НАТО также существуют разногласия в вопросе дислокации контингента войск Североатлантического альянса на территории Украины.

При этом, по данным The Wall Street Journal, большинство жителей европейских стран отвергли идею отправки своих военных контингентов на Украину в качестве гарантии безопасности страны после достижения мирного соглашения.

План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью (...). Лидеры вынуждены мириться с неприятным фактом, что многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску The Wall Street Journal

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия негативно воспринимает дискуссии в странах Европы о возможности размещения европейских войск на территории Украины. По его словам, продвижение военной инфраструктуры НАТО является одной из первопричин нынешней конфликтной ситуации между странами.