«Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

Захарова иронично прокомментировала информацию о 8 элитных домах Умерова в США

У семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшего министра обороны страны Рустема Умерова нашли восемь элитных домов в США.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами, три квартиры в штате Флорида и одна — в Нью-Йорке.

В СНБО уточнили, что в пяти из восьми объектов семья секретаря организации не проживает, а публикация подобных данных «создает прямые риски для безопасности его семьи».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о восьми элитных домах в Соединенных Штатах, принадлежащих семье Умерова.

Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора» Мария Захарова Официальный представитель МИД России

У украинского экс-военкома нашли имущество на миллион долларов

В июне стало известно, что бывший начальник Броварского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Юрий Бурляй, несмотря на скромную зарплату, завладел коллекцией элитной недвижимости и дорогими автомобилями на сумму около миллиона долларов.

Выяснилось, что Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и делает ремонт в двух квартирах в Борисполе.

Большая часть этого имущества, включая автопарк семьи, появилась в последние годы, когда Бурляй возглавлял Броварской военкомат «Следствие.Инфо»

На имени тещи экс-военкома нашли две однокомнатные квартиры в новом жилом комплексе в Борисполе.

На Украине раскрыта коррупционная схема с участием окружения Зеленского

В августе турецкая газета Aydınlık уличила окружение президента Украины Владимира Зеленского в переводе денег по коррупционной схеме на банковские счета в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным издания, с 2024 года страну сотрясают обвинения в коррупции, которые могут отразиться на правительстве. В качестве примера журналисты привели появившуюся в конце июня информацию о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в отношении ряда политиков, в том числе Рустема Умерова и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

Источники, которым «не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским», передали газете номера счетов двух компаний, на которые ежемесячно переводятся около 50 миллионов долларов. Авторы материала сообщили, что компании базируются в ОАЭ и связаны с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным, который находится под международным следствием.

Позже РИА Новости со ссылкой на украинскую базу судебных документов сообщило, что Гмырин причастен к присвоению 48 миллионов долларов. Он значится в деле экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко.

На Западе ужаснулись масштабам коррупции на Украине

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.

Украина была и до сих пор является одной из самых коррумпированных стран во всем мире. Переданные им средства необходимо подвергать тщательной проверке Майк Уолтц Советник президента США по национальной безопасности

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель также назвал Украину местом отмывания денег и коррупции и поручил Конгрессу США расследовать, куда ушли американские деньги.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, в свою очередь, заявил, что даже психиатр Вооруженных сил Украины (ВСУ) набивает свои карманы.

Пока Франция опустошает свою казну ради Украины, там царит коррупция и непристойная роскошь! Николя Дюпон-Эньян Лидер партии «Вставай, Франция»

Французский политик призвал прекратить этот цирк. Он добавил, что деньги Франции должны «оставаться дома».