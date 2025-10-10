В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

В Липецкой области упал МиГ-31, экипаж катапультировался за секунды до крушения

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел в 19:20 по московскому времени в ходе планового тренировочного полета.

Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет Министерство обороны России

По данным ведомства, самолет потерпел крушение в безлюдном районе, а полет выполнялся без боевого комплекта.

Пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до крушения

Пилот и штурман МиГ-31 до последнего уводили самолет от жилых домов и в итоге катапультировались всего за несколько секунд до крушения.

По данным Telegram-канала Mash, когда самолет заходил на посадку, у него отказала система выпуска шасси. Пилота и штурмана, оперативно уведших истребитель в безлюдную местность, нашли. Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении. Пострадавших доставили в больницу.

В результате МиГ упал в лесу Чаплыгинского района, после крушения произошло возгорание боевой машины. Пожар ликвидировали.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае

3 октября стало известно, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Крушение самолета произошло рядом с воинской частью, в 40 километрах от поселка Танзыбей. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус».

Воздушное судно было полностью разрушено. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. В Межгосударственном авиационном комитете отметили, что для расследования происшествия сформирована специальная комиссия.

Также в сети появилось фото с места крушения. На снимке видно искореженное от удара о землю воздушное судно и сломанные деревья.

По факту крушения самолета в Красноярском крае возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пассажирский самолет потерпел крушение в Амурской области

В июле пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» упал в Амурской области. Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Обломки воздушного судна были найдены на склоне горы в 15 километрах от города назначения. Они находились в труднодоступной местности, из-за чего спецслужбы не сразу смогли подобраться к месту крушения. Позже на месте нашли бортовые самописцы.

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет, содержащий данные о речевой информации системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ), которая прозвучала перед крушением Ан-24.

В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…» из отчета МАК

Сразу после этого последовало окончание записи звукового самописца. Еще через две минуты диспетчер пытался связаться с экипажем лайнера по радио, однако ответа не получил. В это время судно потерпело крушение.