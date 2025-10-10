Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:38, 10 октября 2025Россия

В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

В Липецкой области упал МиГ-31, экипаж катапультировался за секунды до крушения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области при заходе на посадку. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел в 19:20 по московскому времени в ходе планового тренировочного полета.

Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчиков нет

Министерство обороны России

По данным ведомства, самолет потерпел крушение в безлюдном районе, а полет выполнялся без боевого комплекта.

Пилот и штурман катапультировались за несколько секунд до крушения

Пилот и штурман МиГ-31 до последнего уводили самолет от жилых домов и в итоге катапультировались всего за несколько секунд до крушения.

По данным Telegram-канала Mash, когда самолет заходил на посадку, у него отказала система выпуска шасси. Пилота и штурмана, оперативно уведших истребитель в безлюдную местность, нашли. Из-за поздней эвакуации экипаж получил травмы при приземлении. Пострадавших доставили в больницу.

В результате МиГ упал в лесу Чаплыгинского района, после крушения произошло возгорание боевой машины. Пожар ликвидировали.

Материалы по теме:
Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?
Путин раскрыл Алиеву подробности крушения самолета AZAL. Из-за чего произошла авиакатастрофа?
9 октября 2025
«Низко земл…» Раскрыта последняя фраза, зафиксированная перед крушением пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье
«Низко земл…» Раскрыта последняя фраза, зафиксированная перед крушением пассажирского самолета Ан-24 в Приамурье
17 сентября 2025

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае

3 октября стало известно, что самолет Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Крушение самолета произошло рядом с воинской частью, в 40 километрах от поселка Танзыбей. Ан-2 следовал из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района и принадлежал ООО «Борус».

Воздушное судно было полностью разрушено. Причины авиакатастрофы пока неизвестны. В Межгосударственном авиационном комитете отметили, что для расследования происшествия сформирована специальная комиссия.

Также в сети появилось фото с места крушения. На снимке видно искореженное от удара о землю воздушное судно и сломанные деревья.

Материалы по теме:
Самолет с более чем 40 пассажирами разбился в Амурской области. Обломки нашли на склоне горы. Что известно о трагедии?
Самолет с более чем 40 пассажирами разбился в Амурской области. Обломки нашли на склоне горы. Что известно о трагедии?
24 июля 2025
В Амурской области разбился Ан-24, на его борту было почти полсотни человек. Почему рухнул самолет и что стало с пассажирами?
В Амурской области разбился Ан-24, на его борту было почти полсотни человек. Почему рухнул самолет и что стало с пассажирами?
24 июля 2025

По факту крушения самолета в Красноярском крае возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пассажирский самолет потерпел крушение в Амурской области

В июле пассажирский самолет авиакомпании «Ангара» упал в Амурской области. Самолет выполнял рейс ХабаровскБлаговещенскТында. Обломки воздушного судна были найдены на склоне горы в 15 километрах от города назначения. Они находились в труднодоступной местности, из-за чего спецслужбы не сразу смогли подобраться к месту крушения. Позже на месте нашли бортовые самописцы.

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет, содержащий данные о речевой информации системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ), которая прозвучала перед крушением Ан-24.

В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…»

из отчета МАК

Сразу после этого последовало окончание записи звукового самописца. Еще через две минуты диспетчер пытался связаться с экипажем лайнера по радио, однако ответа не получил. В это время судно потерпело крушение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости