Трамп назвал премьер-министра Индии Моди жаждущим драки убийцей

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди убийцей. Своим мнением он поделился в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) в южнокорейском Кенджу.

Трамп заявил, что Моди является «очень приятным на вид человеком», но жаждет драки. При этом американский лидер признался, что очень уважает и любит индийского премьера.

«Я очень уважаю и люблю премьера Моди», — сказал он, добавив, что тот похож на человека, «которого вы хотели бы видеть своим отцом».

Трамп пригрозил Индии и Пакистану введением пошлин

Президент США предупредил, что введет 250-процентные пошлины в отношении Индии и Пакистана, если не увидит с их стороны шагов по урегулированию конфликта.

Возьмите Индию и Пакистан. Я заключал торговую сделку с Индией, и я испытываю большое уважение и симпатию, как вы знаете, к премьер-министру Моди, у нас прекрасные отношения. Точно так же премьер-министр Пакистана — замечательный человек <...> я знаю их всех. <...> Это две ядерные державы, и они реально идут в бой. И я позвонил премьер-министру Моди. Я сказал: мы не можем заключить с вами торговую сделку. “Нет-нет, мы должны заключить торговую сделку.” Я сказал: нет, не можем. Вы начинаете войну с Пакистаном. Мы этого не сделаем Дональд Трамп президент США

Отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля 2025 года — после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что провело ответную операцию, нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Трамп предложил двум странам альтернативу войне — он призвал их «торговать, а не воевать».

Моди не поехал на саммит из-за Трампа

Премьер-министр Индии не поехал на саммит АСЕАН в Малайзии, чтобы избежать встречи с Трампом и возможного разговора о Пакистане.

По информации источников, Моди опасался того, что Трамп будет настаивать на том, что он выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года. При этом Нью-Дели отрицает вмешательство Вашингтона в конфликт.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Также известно, что команда Моди не видела никаких четких результатов возможной двусторонней встречи с Трампом на саммите АСЕАН, а телефонный разговор между лидерами на прошлой неделе не оправдал ожиданий Нью-Дели.

Ранее Трамп заявил об обещании Индии отказаться от российской нефти

15 октября американский лидер сообщил, что Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

«Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — заявил Трамп.

В Индии прокомментировали заявление президента США, заявив, что Нью-Дели является крупным импортером нефти и газа и потому стремится к обеспечению надежных поставок и стабильных цен на энергоносители. Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что политика страны в области импорта полностью подчинена этой цели.

«Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок — это две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой», — подчеркнул он.