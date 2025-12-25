Год назад разбился самолет AZAL. Что произошло в небе над Чечней и как это спровоцировало кризис в отношениях Москвы и Баку?

Посол Азербайджана: В Баку надеются на справедливое решение по трагедии AZAL

Ровно год назад, 25 декабря 2024 года, произошла катастрофа с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Самолет следовал рейсом Баку — Грозный. Эта трагедия стала одним из самых чувствительных эпизодов в двусторонних отношениях Москвы и Баку за последние годы. Расследование остается незавершенным, а ряд вопросов по-прежнему открыт.

Что произошло 25 декабря 2024 года?

Утром 25 декабря в 6:55 мск лайнер Embraer 190AR вылетел из Баку и должен был приземлиться в Грозном в 8:10 мск. Из-за тумана в аэропорту назначения самолет перенаправили в Махачкалу, однако пилот принял решение сажать судно в Актау. Борт передал аварийный сигнал из-за столкновения с птицей, повлекшего нарушение рулевого управления.

Telegram-канал Mash со ссылкой на данные сайта Flight Radar отметил, что перед падением самолет кружил в воздухе над аэропортом Актау. Позже, в 09:28 мск, лайнер разбился в трех километрах от города.

67 человек находились на борту среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии

В результате 38 человек погибли, в том числе семеро россиян. На месте трагедии нашли два бортовых самописца.

Первая официальная реакция

Первая официальная реакция обеих сторон последовала незамедлительно. В МИД России выразили соболезнования семьям погибших.

Посольство Российской Федерации в Астане и Баку находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Казахстана и Азербайджана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе, для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам

Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Азербайджанское агентство Azertag также сообщило, что представители государственных органов республики отправились в Казахстан для расследования произошедшего.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выразил соболезнования семьям погибших. 26 декабря был объявлен днем траура.

Люди скорбят во время похорон жертв крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», Азербайджан, 29 декабря 2024 года Фото: Aziz Karimov / Reuters

В день катастрофы, 25 декабря 2024 года, в Ленинградской области проходила встреча глав-государств СНГ. Алиев отменил свой визит, о чем сообщил президенту России Владимиру Путину по телефону, находясь на борту самолета. Судно развернулось в воздухе и сменило курс.

Эскалация напряженности и позиция Баку и Москвы

27 декабря AZAL сообщила о первых результатах расследования. Крушение, по заявлению компании, произошло из-за «физического и технического» внешнего вмешательства. Эти сведения подтвердил и министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, обломки разбившегося под Актау самолета и показания свидетелей дают основание говорить, что он подвергся вмешательству извне.

В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказал предположение, что лайнер якобы был сбит системами противовоздушной обороны (ПВО) России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться результатов расследования причин авиакатастрофы и ориентироваться на комментарии главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Отмечу, что обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ Дмитрий Ядров Глава Росавиации

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве Российской Федерации.

29 декабря президент Азербайджана потребовал от Москвы «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций». Он подчеркнул, что Баку открыто изложил российской стороне свои требования.

Пассажирский самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству, находясь в воздушном пространстве России Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Азербайджан также приостановил полеты всех авиакомпаний в некоторые города России.

Подробности расследования и версии произошедшего

4 февраля министерство транспорта Казахстана опубликовало отчет о крушении самолета возле Актау. В документе изложены предварительные выводы экспертов, которые были сделаны в том числе на основе анализа данных бортовых самописцев лайнера.

Документ раскрывал подробности произошедшего.

При подлете к Грозному экипаж сообщил диспетчеру об отказе навигации Пилоты самолета самостоятельно приняли решение лететь к Актау Из глухих повреждений было извлечено большое количество посторонних объектов

Источник Reuters в Азербайджане заявил, что внешнее воздействие, упомянутое в отчете, могло быть вызвано российской ракетой ПВО класса «земля-воздух».

После обнаружения объектов в СМИ появилась информация о якобы идентификации их как поражающих элементов ракеты зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». При этом источник RT в авиационных кругах России сообщил, что на момент публикации документа российской стороне не предоставили доступ к обнаруженным элементам для проведения дополнительного расследования.

Новый виток эскалации

Пока длилось расследование причин катастрофы, отношения двух стран продолжали ухудшаться. Поводом к очередному обострению стало задержание членов азербайджанской преступной группировки в Екатеринбурге 28 июня. По данным следственного комитета по Свердловской области, они могли быть замешаны в преступлениях, совершенных в 2001, 2010, 2011 годах в столице региона.

На этом фоне, 30 июня, в офис «Sputnik Азербайджан» в Баку пришла полиция. Правоохранители взяли здание офиса под контроль и вызвали на рабочие места всех сотрудников. Семь из них были задержаны.

19 июля Алиев сообщил о планах подать иск против России по делу о крушении самолета AZAL. Он отметил, что республика за семь месяцев не получила «внятного ответа от российской стороны» о причинах трагедии.

Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL Ильхам Алиев Президент Азербайджана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления азербайджанского лидера об иске против России. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов», — подчеркнул он. Песков также назвал происходящие события «сложным периодом» российско-азербайджанских отношений.

Снижение градуса напряженности и первая с момента трагедии встреча лидеров России и Азербайджана

9 октября Путин и Алиев провели двустороннюю встречу в Душанбе. Российский лидер предложил начать переговоры с обсуждения авиакатастрофы самолета AZAL.

Президент России раскрыл ряд важных деталей причин произошедшего, которые он узнал несколько дней назад. Путин отметил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в том числе связаны и с фактом нахождения в небе украинского беспилотника.

Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах Владимир Путин Президент России

Он также заявил о готовности России выплатить компенсации.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе, Таджикистан, 9 октября 2025 года Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool via Reuters

Российско-азербайджанские отношения сегодня

Как заявил «Ленте.ру» посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев, в Баку ожидают завершения расследования трагедии декабря прошлого года и надеются на скорейшую выплату компенсаций.

Рассчитываем на то, что все вопросы, связанные с выплатой финансовых компенсаций и привлечения к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, будут урегулированы в кратчайшие сроки, в духе отношений стратегического партнерства и союзнического взаимодействия, которые связывают наши страны. Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении. Рахман Сагиб оглы Мустафаев Посол Азербайджана в России

Мустафаев напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о двусторонних отношениях Москвы и Баку. «В этом году они успешно развивались практически по всем направлениям. Где-то быстрее, где-то медленнее, но без отката назад», — подчеркнул он. Фундаментальным вопросом двусторонних отношений сегодня, отметил посол, является «скорейшее и справедливое урегулирование всех вопросов, связанных с прошлогодней декабрьской трагедией».

24 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана. Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговор теплым и нужным.