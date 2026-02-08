Скандал с фигуристом Гуменником, российский флаг на трибуне и досадное падение Непряевой. Как прошел первый день Олимпиады-2026

Сборная Италии возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2026

В Милане завершился первый день Олимпийских игр, медальный зачет возглавила сборная Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно пять комплектов наград. Лидируют сразу три команды: Италия, Норвегия, Япония, в активе которых по одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой награде.

На четвертом месте расположилась команда Швеции, завоевавшая золото и серебро. На пятом месте Швейцария с одним золотом.

Россияне были представлены в трех дисциплинах: Наталья Непряева (лыжные гонки, 17-е место в скиатлоне), Ксения Коржова (конькобежный спорт, 12-е место на дистанции 3000 метров), Павел Репилов (санный спорт, 16-место в квалификации).

Российский флаг подняли на трибунах на церемонии открытия

Российский флаг подняли на трибунах стадиона «Сан-Сиро» в Милане перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Болельщики пронесли флаг на трибуны и ходили с ним по нижнему ярусу, делая фотографии на глазах у стюардов.

Болельщик Евгений Бурденюк рассказал, что без проблем прошел досмотр, а наличие флага не вызвало ни у кого вопросов. По его словам, он не думал, что триколор принесет ему проблемы. Мужчина отметил, что спокойно добрался до своего сектора и сфотографировался с флагом.

При этом российские флаги запрещено проносить на все олимпийские объекты. Российские и белорусские атлеты выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.

Российскому фигуристу Гуменнику не одобрили музыку

Петр Гуменник может остаться без музыки к короткой программе «Парфюмер» из-за нарушения авторских прав. Его команда узнала об этом за два дня до вылета в Милан.

Гуменник и его окружение рассматривали различные варианты действий. Была возможность в экстренном порядке решить вопрос с авторскими правами, но в таком случае велик шанс не успеть к началу соревнований. Также команда прорабатывала вариант с изменением программы. Одной из наиболее вероятных постановок могла стать «Дюна».

Некое состояние шока, потому что невозможно понять, как такая информация может быть донесена до спортсмена только за такой короткий срок

Илья Авербух хореограф

Мать спортсмена заявила, что ​​у Гуменника забрали права на «Парфюмера», потому что он из России. По ее мнению, у других фигуристов не возникло проблем из-за использования музыки.

Британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предлагал Гуменнику помощь с музыкой к программе. Он заявил, чтобы отдаст спортсмену аранжировку к музыке для короткой программы «Парфюмер».

В итоге Гуменник изменил музыку к короткой программе. Спортсмен представит программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Композиция — саундтрек к российскому фильму «Онегин».

Лыжница Дарья Непряева упала в скиатлоне, но все равно финишировала

Россиянка не устояла после опасного спуска на скорости под конец первых 10 километров, но все равно финишировала — 17-й. На этом же участке трассы вскоре после старта упала американская фаворитка Джесси Диггинс — в итоге она не боролась за медали.

Российская спортсменка Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, на финише скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди женщин зимних Олимпийских игр 2026.. Фото: Alex Pantling / Getty Images

Выиграла скиатлон с большим отрывом шведка Фрида Карлссон.

Первую медаль Олимпиады завоевал швейцарец

Горнолыжник Франьо фон Алльмен победил в скоростном спуске в Бормио. Он показал результат 1 минута 51,61 секунды.

Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание — 0,20 секунды), третье — итальянец Доминик Парис (+0,50).

Фон Алльмену 24 года. Он является двукратным чемпионом мира 2025 года, на том турнире швейцарец победил в скоростном спуске и в командной комбинации.

