Провал российских лыжников, демарш украинца, Гуменник вступил в борьбу за медаль. Как прошел четвертый день Олимпиады

Сборная Норвегии сохранила лидерство в медальном зачете после четвертого дня ОИ

В Милане завершился четвертый день Олимпийских игр (ОИ), лидерство в медальном зачете сохранила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно девять комплектов наград. Лидерство в неофициальном медальном зачете после четвертого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. На второй строчке идут шведы (3-2-1), на третьей — команда Германии (3-2-1).

Россияне были представлены в четырех дисциплинах. Савелий Коростелев и Дарья Непряева вышли на старт спринтерских гонок в лыжах, Алена Крылова и Иван Посашков соревновались в шорт-треке, Дарья Олесик завершила выступление в одиночных санях, а фигурист Петр Гуменник показал короткую программу.

Российские лыжники провалились в спринте

Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву не удалось выйти в четвертьфинал спринта. Оба спортсмена не попали в топ-30 лучших в квалификации. Коростелев отстал от победителя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 12,5 секунды, а Непряева от шведки Линн Сван — на 15,39 секунды.

Такой результат у Непряевой и Коростелева… Это было довольно неожиданно, должен сказать. Это стало большим разочарованием. Петтер Сальтведт Норвежский журналист

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что в результатах спортсменов нет ничего удивительного, так как это не их коронные дистанции. Он отметил, что такие места ожидаемы после сложной подготовки и ограничений для россиян.

Дарья Непряева Фото: Lars Baron / Getty Images

Российские шорт-трекисты и саночница остались без медалей

Российские шорт-трекисты не вышли в четвертьфиналы Олимпиады. Многократная победительница и призер чемпионата России Алена Крылова упала и не прошла квалификацию на дистанции 500 метров. Иван Посашков шел вторым на дистанции 1000 метров, но не удержал позицию и финишировал четвертым, выбыв из дальнейших соревнований.

Иван Посашков (слева) Фото: Henk Jan Dijks / Marcel ter Bals / DeFodi Images / DeFodi via Getty Images

Российская саночница Дарья Олесик провела третью и четвертую попытки, став 14-й на Олимпиаде. Золотую медаль в одиночных санях взяла немка Юлия Таубиц. Серебро завоевала представительница Латвии Элина Бота, бронзу — американка Эшли Фаркухарсон.

Украинскому скелетонисту запретили носить шлем с фотографиями погибших спортсменов

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать шлем, на котором изображены фото погибших спортсменов. По его словам, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допускал «подобные чествования», однако на этот раз для Украины «решили установить особые правила».

Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК, в котором будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Гераскевича «за то, что напоминает миру цену нашей борьбы». «И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и жизни», — подчеркнул украинский лидер.

Директор МОК Марк Адамс заявил, что МОК уважает желание Гераскевича почтить память коллег, однако Олимпийская хартия строго регулирует выражение политических и религиозных взглядов, требуя фокуса на спорте. Шлем признан нарушением этих норм, действующих для всех участников. В качестве компромисса МОК разрешил черную повязку на шлеме для чествования погибших.

Гуменник стал 12-м в короткой программе фигуристов-одиночников

Фигурист Петр Гуменник наконец показал короткую программу. По итогам проката он занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Россиянин выступал первым и сумел отобраться в произвольную программу, которая запланирована на 13 февраля.

Петр Гуменник Фото: Tang Xinyu / VCG via Getty Images

Гуменник показывал короткую программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Изначально он должен был выступать под музыку из фильма «Парфюмер», но за три дня до выступления на Олимпиаде спортсмен и его команда узнали об отзыве авторских прав. В результате ему пришлось поменять музыкальное сопровождение.

Победу в короткой программе одержал фаворит Олимпиады — американец Илья Малинин. За свой прокат он получил от судей 108,16 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 103,07 балла. Третья строчка осталась за спортсменом из Франции Адамом Сяо Хим Фа — его выступление судьи оценили в 102,55 очка.

