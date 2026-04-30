Зампред СБ Медведев: Конфликт РФ с Западом стал вопросом выживания

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 30 апреля, выступил перед молодежью на просветительском марафоне «Знание. Первые». В основном он рассуждал о внешней политике РФ, украинском конфликте, а также ответил на вопрос, к чему приведет текущая обстановка в мире.

Среди прочего Медведев сообщил, что с начала 2026 года уже 127 тысяч россиян заключили контракты с министерством обороны о прохождении военной службы. По его данным, еще 10 тысяч человек заключили контракт о пребывании в добровольческих формированиях. Медведев напомнил, что за весь 2025 год заключили контракты и отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО) 450 тысяч человек.

Что касается СВО, то, по мнению зампреда Совбеза, для ее завершения России нужно немало сделать на фронте и в тылу, так как с достижением целей спецоперации напрямую связаны стабильность и безопасность страны. «Задачи остаются прежними», — обозначил он.

Кадр: Дмитрий Медведев / VKontakte

Медведев заявил, что победа в СВО принесет возможность развивать страну по полноценному прогнозируемому сценарию. «Это то, чего ждут сами граждане России, в том числе роста доходов, решения жилищных и демографических проблем, вопросов здравоохранения и системы образования», — заключил он.

Медведев указал на «предостаточное» количество причин начала войны РФ и Европы

Говоря о противостоянии между Россией и Европой, Медведев подчеркнул, что этот конфликт носит экзистенциальный характер, став «вопросом существования», и он вряд ли исчезнет за период жизни одного поколения. При этом, несмотря на существующие разногласия, новые политики могут начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но степень взаимного недоверия долгое время будет оставаться колоссальной.

С точки зрения человеческой жизни, на мой взгляд, — может, я пессимист — конфликт с Европой навсегда. Подчеркиваю, в пределах человеческой жизни

Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Кроме того, он напомнил, что большинство европейских лидеров на сегодняшний день допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии. «Вы понимаете, куда эта дорога ведет, как это ни печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно», — обозначил Медведев.

Политик назвал ядерный апокалипсис реально возможным

Зампред Совбеза заявил, что ядерная триада РФ поддерживается в надлежащем состоянии. «Не дай нам бог, конечно, стать свидетелями подобных событий, но исключать их нельзя и готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас, в нашей стране, и существует триада ядерных стратегических сил», — высказался он о ядерном оружии.

Кадр: Дмитрий Медведев / VKontakte

Кроме того, он допустил ядерный апокалипсис, и этого не понимают якобы только «фантазеры или дурачки». Политик напомнил, что его часто упрекают в жесткой риторике, когда он говорит об угрозе ядерного апокалипсиса. «Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», — сказал Медведев.

Помимо этого, он отметил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят, и речь не только о баллистической ракете «Орешник». «У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас», — сказал спикер, не пояснив, кого именно имеет в виду.

Медведев назвал победу России неизбежной

Экс-президент также назвал победу России неизбежной и указал на предпосылки к этому. По мнению Медведева, победа РФ неизбежна в условиях, когда Европа конфликтует с США, а Вашингтон — со всем миром.

Отвечая на вопрос, к чему приведет текущая обстановка в мире, Медведев заявил однозначно: «Коротко? К победе России».