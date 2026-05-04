«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает». Глава Дагестана сделал заявление после увольнения. У него есть одна просьба

Путин подписал указ об увольнении Меликова с должности главы Дагестана

Сергей Меликов уволен с должности главы Дагестана. Соответствующий указ подписал в понедельник, 4 мая, президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу в день подписания.

Отмечается, что Меликов уволен по собственному желанию.

Путин поблагодарил Меликова за работу

В конце апреля российский лидер объявил об увольнении Меликова в ходе встречи с представителями республики. «У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — заявлял тогда он.

При этом не раскрывалось, какую должность займет Меликов.

Как сообщил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров, выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь. Они будут происходить тайным голосованием депутатов народного собрания с использованием бюллетеней. Парламентарии будут выбирать главу региона из числа кандидатур, представленных президентом России. Выборы будут признаны состоявшимися, если кандидата изберут большинством голосов от установленного числа депутатов.

Путин и Меликов Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Меликов попросил Путина не направлять его на новый участок работы

«Все эти годы я работал с одной только целью — чтобы жизнь в республике становилась лучше. Как известно, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но мои намерения известны Всевышнему, и они всегда были чисты», — написал Меликов. Он также добавил, что за время его работы «были разные моменты, которые проверяли на прочность».

В то же время Меликов попросил президента позволить ему продолжить работу в регионе. Он заявил, что хочет помогать и подсказывать временно исполняющему обязанности главы республики. По его словам, он готов это делать столько, сколько это потребуется, потому что несет ответственность за все начатые проекты.

Врио главы Дагестана назначен Федор Щукин

4 мая указом президента временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Он пробудет врио до официального вступления в должность лица, которое изберут на этот пост.

Отмечается, что Щукину пришлось прервать отпуск для исполнения служебных обязанностей.

Меликов отозвался о нем как о порядочном человеке, «который сможет сохранить и приумножить заложенную им в регионе динамику развития».

«Первая и основная задача — ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача — возмещение ущерба, выплата компенсаций — это первоочередная задача, которая поставлена главой государства», — сказал Щукин в своем первом комментарии на новой должности.

Он также назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения. По его словам, уже принятые решения позволяют действовать соответственно обстановке.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий различного характера. Например, в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, в ходе которых толпа агрессивных мужчин с криками «Аллаху Акбар!» прорвалась на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искала граждан Израиля. В июне 2024 года вооруженные автоматами религиозные радикалы напали на синагогу Келе-Нумаз и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В начале апреля текущего года в республике произошло масштабное наводнение.