«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Вынос мозга по Hans Kanters ) 6 часов примерно, за 1 раз. #tattoomoscow #artsakkura #colortattoo#татувмоскве #цветнаятатуировка#татусюрреализм #tattoosurrealism#worldfamoustattooink #cheyennetattooequipment

A post shared by Алена Ефимова (@artsakkura) on Nov 27, 2016 at 3:09am PST