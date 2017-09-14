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«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»

Что мучает татуировщиков в России

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Алена Ефимова
Алена Ефимова
Фото: личная страница Алены Ефимовой во «ВКонтакте»

Московская татуировщица и участница международных фестивалей Алена Ефимова рассказала «Ленте.ру» о том, как пришла в тату-культуру, что нужно, чтобы стать мастером, почему тату-школы не имеют смысла и как она поступит, когда ее сын подрастет и вдруг захочет сделать тебе татуировку.

О значении татуировки в жизни

Татуировка для меня — это уже теперь, видимо, жизнь. Я занимаюсь этим уже около пяти лет, точно не скажу. Мне стало скучно в декрете, я, наверное, уже достала всех. И мужа достала, тогда он мне сказал: «Хватит уже в стол рисовать, сделай что-нибудь». Примерно год я тренировалась на резиночках, и вроде бы стало получаться.

Свою первую татуировку я сделала мужу. Это был знак кладоискателей — лопатка с металлоискателем. Корректировала ее потом раз пять. Ну перекрывать он ее не собирается, и это уже хорошо. Хотя мне проще делать татуировки незнакомым: они более стеснительные, а знакомые совершенно не стесняются: «ну хватит, ну давай перенесем, ну ты очень больно делаешь». Самые хреновые клиенты — это друзья или родственники.

А самая первая тату на мне — надписюля, стесняюсь сказать. Это было давно. Я ее так и не свела. Она у меня на пальце, и я ее показываю клиентам, чтобы продемонстрировать, как делать не надо, когда они хотят что-то такого рода.

О татуровке у ребенка

Как я могу не разрешить ему сделать тату? Глядя на меня... вообще есть такой вариант, что он вырастет и скажет: «Мне это все на фиг не надо, мне родителей хватило в детстве, все детство мне испортили своими татуировками». Но если он захочет, конечно, разрешу. Но, во-первых, конечно, в сознательном возрасте, а во-вторых, помогу с мастером, если ему не подойдет моя стилистика. Прослежу, чтобы не в подвале это делал.

О моде на татуировки и развитии собственного стиля

Сейчас на то, чтобы сделать татуировку многих мотивирует мода, это стало очень распространено и распиарено. У меня преимущественно женская клиентура, поэтому среди самых популярных стилей — акварель. Птичек почему-то все очень любят, их вообще миллион.

Честно говоря, мне уже надоела акварель, глаз от нее начал подергиваться. И я подумала, что с этим надо что-то делать. Плюс ко всему большинство мастеров используют эту технику неправильно: разводят как можно больше воды, брызг, плотность закраса не так уж важна, и поэтому такие татуировки часто бывают недолговечными. Масляная стилистика, которую я практикую, подразумевает плотность и насыщенность, но без детализации, как в реализме. В татуировке имитируются масляные мазки и фактура.

Не думаю, что мода на тату пройдет. Столько тысяч лет уже не проходит, разве что утихнет немного, как мода на фотографов. Несмотря на засилье мастеров хорошая работа дешевле не станет. Люди благодаря качественным работам все-таки начинают разбираться в теме. С одной стороны, это хорошо. Плохо то, что растет количество некачественных татуировок, а исправлять их всегда дороже и сложнее.

Об обучении татуировке

Обучение тату — это бред и просто попытка срубить много денег. Невозможно татуировке научить или научиться за месяц. Теорию, конечно, расскажут, но ее можно и бесплатно в интернете посмотреть. Оптимальный путь — учиться у мастера, а некоторые моменты надо изучить самостоятельно, а дальше искать наставника. Потому что после курсов, пусть и с корочками, по сути ничего не умеют, а это еще хуже.

С головой подходят к обучению очень немногие, большинство школ тату работает ради денег. Пока я не готова учить кого-то, но если почувствую в себе силы и желание, то наверное, смогла бы. А пока я не считаю, что имею на это право.

Я училась сама, смотрела, как работают мастера, посещала мастер-классы живые и в интернете, тату-фестивали, старалась использовать любую возможность для получения информации. У меня нет художественного образования. Когда я поняла, что мне этого не хватает в работе, активно этим занялась. Учиться можно бесконечно.

Об отношении к тату в обществе

За те годы, что я работаю, в общественном сознании не произошло глобального изменения в отношении к татуировкам. Я вообще не встречаю никакого негатива по отношению к себе. Один раз от меня бабка в метро только отсела, и один раз, опять же в метро, подошла с предложением погуглить про господа нашего. На что я сказала, что «Яндексом» вообще-то пользуюсь.

Дарья Волкова

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